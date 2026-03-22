Lucro da petrolífera chinesa Sinopec cai 36,8% para 4.050 milhões de euros em 2025

A petrolífera estatal chinesa Sinopec, uma das maiores empresas do setor energético, registou em 2025 um lucro líquido de 31.809 milhões de yuans (4.050 milhões de euros), o que representa uma queda de 36,8% face ao ano anterior.

No relatório enviado à Bolsa de Xangai, a empresa atribuiu esta quebra à descida dos preços internacionais do crude no último exercício, ao avanço das energias alternativas e à pressão sobre o seu negócio químico, afetado pelo aumento da capacidade e da concorrência.

A faturação operacional da Sinopec caiu 9,5% face a 2024, para 2,78 biliões de yuans (353.000 milhões de euros), num contexto de menor procura por combustíveis tradicionais e de pressão sobre as margens do setor.

Por segmentos, o negócio de refinação registou um lucro operacional de 9.448 milhões de yuans, traduzindo um aumento de 40,7% relativamente ao ano anterior.

Na área química, a empresa registou perdas operacionais de 14.578 milhões de yuans (1.826 milhões de euros), superiores às do exercício anterior.

No que respeita ao negócio de combustíveis, as vendas externas de gasolina caíram 4%, as de gasóleo 7,4% e as de querosene 9,7%.

Para 2026, a empresa prevê processar cerca de 250 milhões de toneladas de crude, com uma produção estimada de 280,91 milhões de barris de petróleo e 41,6 milhões de metros cúbicos de gás natural.

A Sinopec antecipa ainda um investimento de capital entre 131.600 e 148.600 milhões de yuans (entre 16.700 e 18.900 milhões de euros).