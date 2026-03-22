Supervisor britânico multa seguradora por sobrestimar solvência

O Direct Line Group (DLG), um dos maiores seguradores britânicos em automóvel e habitação, foi multado em 10,6 milhões de libras por ter efetuado cálculos errados quanto a provisões, sobrestimando o seu nível de solvência nos documentos apresentados ao supervisor e ao mercado em geral.

Este erro de avaliação detetado para os anos de 2023 e 2024, enviesou os rácios estabelecidos nas normas regulamentares Solvência II, adotados pela União Europeia e também pelo Reino Unido, para aferir a capacidade de capitais que uma seguradora dispõe para fazer face a imprevistos como excesso de sinistros.

A supervisão dos seguros no Reino Unido é realizada por duas entidades principais reguladas pelo Banco de Inglaterra e pelo Tesouro do Reino Unido. Enquanto a primeira – Prudential Regulation Authority (PRA) – se foca na solidez financeira das seguradoras, a segunda – Financial Conduct Authority (FCA) – ocupa-se do bom funcionamento do mercado incluindo a proteção do consumidor. Em Portugal, a ASF acumula ambas as funções de supervisão.

Assim, foi a PRA foi informada, por uma nova administração do DLG, sobre os erros de cálculo de solvência devido a falha de controlos preventivos e inspetivos, além de se terem observado problemas de recursos nas funções financeira e atuarial da Direct Line.

A seguradora corrigiu os dados de solvência e comunicou-os às autoridades. Também solicitou a redução da multa para metade, o que aconteceu devido à direção da PRA ter considerado a abertura da Direct Line em reconhecer as falhas e cooperar com os reguladores na sua solução.

Em julho do ano passado, o Direct Line Group foi comprado pelo gigante grupo Aviva por 3,7 milhões de libras, valor semelhante ao volume de prémios obtidos em 2024, após este ter vencido a batalha pelo controlo com o grupo belga Ageas.