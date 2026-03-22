Worten vende seguros há dez anos e já segurou quatro milhões de clientes

A Worten, em parceria com a corretora MDS e a seguradora britânica Domestic & General, contabiliza mais de quatro milhões de clientes que subscreveram seguros de dano e roubo para equipamentos eletrónicos na última década. Estas apólices são ativadas no momento da compra, em loja ou online.

O modelo funciona com três intervenientes: a MDS faz a intermediação, a Domestic & General assume o risco e a Worten distribui as coberturas como parte da jornada de compra. A abordagem, conhecida no setor como distribuição Affinity, permite uma experiência de subscrição mais simples para o cliente.

Em Portugal, a D&G tem um acordo exclusivo que foi renovado até 2031 com as lojas Worten através da corretora MDS. Os contratos para seguros de dano e roubo vendidos pela Worten, são realizados através da sucursal em Espanha da sua companhia alemã Domestic & General Insurance Europe AG, que está autorizada a exercer atividade em Portugal em regime de livre prestação de serviços.

Como ECOseguros já tinha noticiado previamente, a seguradora da Worten será comprada pela empresa norte-americana Asurion.

“Esta parceria é um exemplo de como três organizações, com competências distintas, mas complementares, trabalham de forma integrada para gerar valor sustentável a longo prazo para o setor do retalho“, destaca Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal.

Já Samy Moya-Angeler, Country Head Iberia & EU Client Management Director da Domestic & General, sublinha: “Estamos orgulhosos por celebrar estes 10 anos de relação com a Worten e a MDS. Continuaremos a investir em soluções inovadoras para responder às novas necessidades de proteção, com uma aposta firme na reparação e no prolongamento da vida útil dos equipamentos”.

“Na Worten, o cliente está no centro de tudo o que fazemos. A relação começa na compra e acompanha todo o ciclo de vida do cliente na utilização dos diversos equipamentos. Com a MDS e a D&G, reforçamos este compromisso, oferecendo soluções de proteção que aumentam a confiança e simplificam a experiência“, afirma Joana Ribeiro da Silva, COO da Worten Services.