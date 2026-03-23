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5 coisas que vão marcar o dia

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  • 6:25

Há nova subida do preço dos combustíveis. Termina o prazo para envio de contributos para o programa PTRR e os acionistas do Novobanco reúnem-se para aprovar as contas do ano da venda ao francês BPCE.

A semana arranca com mais uma subida dos preços combustíveis à boleia do conflito no Médio Oriente e com o término do prazo para o envio de contributos para definir as prioridades estratégicas do programa PTRR, criado pelo Governo na sequência do mau tempo que devastou parte do país. Já no setor da banca, é dia de assembleia geral dos acionistas do Novobanco para aprovação das contas de 2025. INE divulga novos dados sobre a habitação.

Preços nos combustíveis disparam

Quando for abastecer a viatura esta segunda-feira, vai deparar-se com um novo aumento dos preços combustíveis. Ainda assim, menos do que o que se esperava, já que o Governo decidiu atualizar a redução temporária e extraordinária das taxas unitárias do ISP aplicáveis, no continente, ao gasóleo e à gasolina sem chumbo. O desconto real sentido pelos contribuintes será de 3,2 cêntimos por litro no caso do gasóleo e de 1,7 cêntimos por litro na gasolina.

Termina prazo da consulta pública sobre o PTRR

Termina esta segunda-feira o prazo para o envio de contributos para definir as prioridades estratégicas do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) que tem estado em consulta pública. O Governo criou este programa na sequência do mau tempo que, entre 28 de janeiro e 15 de fevereiro de 2026, devastou o país e causou prejuízos elevados nos territórios, sobretudo na região Centro. Recentemente, os municípios vieram a público apelar ao Executivo de Luís Montenegro que os chame a participar na definição e execução dos projetos “prioritários”, no âmbito deste programa.

Acionistas do Novobanco em assembleia geral

Os acionistas do Novobanco reúnem-se esta segunda-feira, em assembleia geral, para aprovação das contas de 2025, ano em que registou um lucro de 828 milhões de euros, mais 11% do que em 2024. Apesar da queda da margem, comissões, venda de dívida pública, recuperação de créditos, adicional de solidariedade e menos provisões deram um resultado histórico ao banco liderado por Mark Bourke.

Como anda o preço das casas em Portugal

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta segunda-feira o índice de preços da habitação referente ao quarto trimestre de 2025, depois de ter crescido 17,7% entre os meses de julho e setembro desse ano. O valor das casas em Portugal atingiu um novo máximo histórico pelo terceiro trimestre consecutivo, como mostraram os dados então publicados.

Arranca Fórum Global de Anticorrupção e Integridade da OCDE 2026

Começa esta segunda-feira o Fórum Global de Anticorrupção e Integridade da OCDE 2026 sob a temática “A Vantagem da Integridade – Impulsionando a Competitividade e a Prosperidade”. A iniciativa, que acontece em Paris e que se prolonga até ao dia 27 de março, debruça-se ainda sobre o impacto económico da corrupção.

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