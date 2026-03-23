Afonso Cruzeiro e Rui Alexandre com novas funções na divisão de grande público da L’Oréal
Afonso Cruzeiro sucede a Rui Alexandre como responsável pela divisão de produtos de grande público em Portugal, após o segundo assumir direção comercial ibérica da divisão.
A L’Oréal nomeou Afonso Cruzeiro como novo market director da divisão de produtos de grande público (CPD) em Portugal, com efeitos a partir de 1 de abril. O executivo sucede a Rui Alexandre, que assume a direção comercial ibérica da divisão.
Esta reorganização acompanha a nomeação de Guillaume Sonolet como diretor-geral da divisão a nível ibérico — transitando Rui Alexandre para o cargo que antes ocupava — e de Ana Jaureguizar como CEO do L’Oréal Groupe Espanha e Portugal.
Afonso Cruzeiro conta com um percurso de 14 anos na L’Oréal, sempre dedicado à divisão de produtos de grande público, mas dividido entre Reino Unido e Portugal. Após uma década na área de marketing, regressou a Portugal em 2020 para assumir a função de marketing director da L’Oréal Paris e Garnier. Posteriormente, dedicou quatro anos ao cargo de go-to-market director, uma função que combinou o desenvolvimento de negócio com o marketing de ativação.
A L’Oréal destaca, em comunicado, a “sua capacidade de transformar estratégias em resultados tangíveis”, sendo que no segmento de haircare — o maior mercado em Portugal — “impulsionou o ganho contínuo de quota de mercado e, em paralelo, liderou iniciativas pioneiras para acelerar a categoria de skincare“.
“O trabalho excecional desenvolvido até aqui garante-nos uma base sólida para o futuro. O grande foco será dar continuidade a esta trajetória de crescimento, trabalhando em estreita parceria com os nossos clientes e entregando uma proposta de valor e inovação ao consumidor português”, garante Afonso Cruzeiro.
O responsável assume a direção após a divisão de produtos de grande público ter atingido a marca histórica de 100 milhões de euros no mercado nacional. Este marco foi alcançado sob a liderança do seu antecessor, Rui Alexandre, que ocupa o cargo de market director desde janeiro de 2022 e até ao final do presente mês.
Rui Alexandre vai assumir o cargo de diretor comercial da CPD para o L’Oréal Groupe Espanha-Portugal, a partir de 1 de abril. “Com 11 anos de percurso na L’Oréal Portugal e uma forte mentalidade empreendedora, Rui Alexandre levará a sua visão para o mercado ibérico, assegurando a continuidade do forte modelo de parceria estratégica com os clientes de ambos os países”, destaca a empresa.
“Liderar a equipa em Portugal foi pessoalmente marcante, apenas possível graças ao talento das nossas pessoas e à confiança dos nossos parceiros estratégicos. Passo o testemunho ao Afonso Cruzeiro com a certeza de que a sua visão de negócio elevará a Divisão a novos patamares”, assume Rui Alexandre.
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