Alemã Infineon liga IA ao trabalho e vai contratar mais 150 pessoas em 2026. “Vamos continuar a investir”

“Há três anos estive aqui e prometi muito crescimento para o Porto e mantive a minha promessa. Vamos apoiar-vos e continuar a investir neste hub“, garantiu Sven Schneider, CFO da Infineon Technologies, perante uma plateia maioritariamente composta por colaboradores da Infineon Technologies Business Solutions (ITBS), no novo edifício no TecMaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia. Há mais de duas décadas em Portugal e com mil colaboradores, o centro da multinacional alemã pretende continuar a expandir-se e, num momento em que está a abraçar a Inteligência Artificial nas mais variadas funções, prevê contratar, este ano, mais 150 pessoas para o seu hub no Norte do país.

Depois de no ano passado ter contratado duas centenas de pessoas, o centro de competência da Infineon na Maia, que desempenha serviços nas áreas financeira, procurement, recursos humanos, tecnologias de informação e outras áreas, servindo mais de 75 entidades legais da multinacional em todo o mundo, a empresa vai voltar a aumentar a equipa, que começou com 60 pessoas, em 2003.

“Esperamos fechar este ano fiscal com 1.150” pessoas, adiantou Joana Portugal, diretora-geral do centro de serviços no Porto, à margem de um debate dedicado aos desafios e oportunidades da IA e da digitalização, promovido pela empresa, no edifício para o qual se mudou em 2024.

“Muitos dos empregos já estão ligados à digitalização. As funções que vêm para Portugal também olham para esse talento que está disposto a trabalhar com digitalização e transformar os processos”, explicou a responsável pelo hub no Porto.

“Estamos a posicionar a Infineon Business Solutions em Portugal, de um centro de serviços clássico, que estava a começar a ser instalado, para um servidor de soluções de negócios, e depois também para a era digital”, destacou a diretora geral da Infineon em Portugal, que assinou, em 2024, uma parceria com a americana Amkor em Vila do Conde.

Segundo a responsável, o centro está a posicionar-se para explorar as potencialidades da IA para as funções que desempenha no centro em Portugal. Descrevendo este processo como “um motor de transformação” e “um investimento estratégico”, a diretora-geral do centro nortenho refere que não olha para a inteligência artificial como uma ameaça. “As pessoas aqui adaptam-se e querem trabalhar com essa tecnologia”, aponta, destacando que “o trabalho simplesmente vai mudar”.

Thomas Messerle, vice-presidente sénior de contabilidade e serviços financeiros globais da Infineon Technologies, concorda que o hub está bem posicionado para tirar partido desta transformação tecnológica, reforçando que o grupo vai continuar a expandir as operações no Porto. “Estamos comprometidos a investir no Porto“.

Sven Schneider destacou a trajetória “verdadeiramente notável” em Portugal. “O que começou em 2003 como um centro de serviços de contabilidade cresceu e tornou-se um centro estratégico que apoia as áreas Financeira, Information and Technology, Cadeia de Abastecimento e muitas outras áreas”, apontou.

“Com os seus talentosos trabalhadores, fortes capacidades digitais e uma taxa média de crescimento de 24% ao longo dos últimos anos, a equipa desempenha um papel fundamental na concretização da missão da Infineon de impulsionar a descarbonização e digitalização. À medida que a empresa expande a sua produção e investe em tecnologias de última geração, cresce a necessidade de funções corporativas eficientes, digitalizadas e escaláveis – e a nossa equipa IFBP é essencial para as concretizar”, disse.

Sem deixar de destacar o ambiente de grande instabilidade que se vive, o CFO da empresa de chips alemã destacou que a “IA representa uma nova revolução industrial” e tem “enorme potencial para a Infineon para os próximos anos“.

“Os produtos da Infineon são essenciais para o fornecimento de energia e operação segura de data centers de IA”, em todas as fases, salvaguardou, apontando um futuro de “crescimento e rentabilidade” para o grupo alemão.