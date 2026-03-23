António Ramalho e João Bento integram conselho consultivo do Banco de Fomento

Já é conhecida a composição do conselho consultivo do Banco Português de Fomento (BPF) para um mandato de três anos. Num despacho, publicado esta segunda-feira em Diário da República, a lista tem 20 nomes, entre os quais António Ramalho – ex-CEO do Novobanco e marido da ministra do Trabalho –, João Bento e Filipe de Botton, presidentes executivos dos CTT e da Logoplaste, respetivamente. O presidente do conselho consultivo será Nuno Amado.

Da lista consta ainda nomes como Fernando Ulrich, chairman do BPI, Daniela Braga, fundadora da Defined.ai, Bruhn-Léon, diretora do departamento de instituições financeiras do Banco Europeu de Investimento, ou Esmeralda Dourado, administradora não executiva independente do BCP.

“O Banco Português de Fomento dispõe de um conselho consultivo, composto por um mínimo de 10 e um máximo de 20 representantes de stakeholders relevantes para a atividade do BPF devidamente qualificados e por outros membros de reconhecido mérito científico e técnico, financeiro, empresarial, bancário ou económico, a serem designados pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da economia”, lê-se no despacho.

O órgão iniciou o mandato anterior com 15 membros, que será agora reforçado até ao limite máximo. Nenhum nome do anterior conselho consultivo, que era liderado por Guilherme Pereira d’Oliveira Martins, transita para a nova composição.

Estas nomeações visam “fortalecer” a governança do BPF e assegurar o funcionamento em pleno do seu conselho consultivo. O mandato é de três anos e não é remunerado, “sem prejuízo do pagamento de despesas de deslocação”, indica o despacho assinado pelos ministro das Finanças e da Economia. Leia, abaixo, a lista dos novos membros destes conselho: