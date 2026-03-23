Direto Brent recua 14% e gás natural cai 9% após Trump pausar ataques a infraestruturas energéticas iranianas
Líder dos EUA fala em “conversas muito boas e produtivas” com o Irão nos últimos dias para “total e completa resolução” do conflito no Médio Oriente, mas Teerão nega "contactos diretos ou indiretos".
A região de Riade, na Arábia Saudita, foi alvo de dois mísseis balísticos, anunciou o Ministério da Defesa saudita, à semelhança de outros países do Golfo, que também relataram ataques iranianos contra os respetivos territórios.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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