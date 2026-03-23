Asisa lança novo site em Portugal para apoiar simplificação de simulação de seguros
O novo site vai ainda facilitar o acesso à informação sobre os vários produtos da seguradora disponíveis nas áreas de saúde e vida.
A Asisa, seguradora espanhola especializada em saúde e presente em Portugal desde 2015, tem um novo site que pretende facilitar o acesso à informação.
O novo site foi restruturado de forma a simplificar o processo de simulação e pedido de contacto, mas também para facilitar o acesso à informação sobre os vários produtos da seguradora disponíveis nas áreas de saúde, vida, entre outros, e reforçar a sua presença digital no mercado português.
Entre as melhorias está ainda a otimização da experiência de navegação, bem como a adaptação a dispositivos móveis, permitindo aos clientes explorar as diferentes coberturas.
O reforço da estratégia digital acompanha também a evolução do negócio da seguradora em Portugal. Em 2025 e, segundo dados fornecidos pela ASF, a ASISA registou um crescimento nos seus principais ramos, com um aumento de 40,6% no seguro de Saúde e de 24,4% no ramo Vida, tendo por base os prémios emitidos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Asisa lança novo site em Portugal para apoiar simplificação de simulação de seguros
{{ noCommentsLabel }}