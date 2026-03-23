Seguradoras

Asisa lança novo site em Portugal para apoiar simplificação de simulação de seguros

  • ECO Seguros
  • 16:45
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O novo site vai ainda facilitar o acesso à informação sobre os vários produtos da seguradora disponíveis nas áreas de saúde e vida.

A Asisa, seguradora espanhola especializada em saúde e presente em Portugal desde 2015, tem um novo site que pretende facilitar o acesso à informação.

O novo site foi restruturado de forma a simplificar o processo de simulação e pedido de contacto, mas também para facilitar o acesso à informação sobre os vários produtos da seguradora disponíveis nas áreas de saúde, vida, entre outros, e reforçar a sua presença digital no mercado português.

Entre as melhorias está ainda a otimização da experiência de navegação, bem como a adaptação a dispositivos móveis, permitindo aos clientes explorar as diferentes coberturas.

O reforço da estratégia digital acompanha também a evolução do negócio da seguradora em Portugal. Em 2025 e, segundo dados fornecidos pela ASF, a ASISA registou um crescimento nos seus principais ramos, com um aumento de 40,6% no seguro de Saúde e de 24,4% no ramo Vida, tendo por base os prémios emitidos.

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