Atlantic Security Award abre candidaturas. Há 30 mil euros para bolsas

O Atlantic Security Award tem abertas até 8 de maio as candidaturas para apoiar duas bolsas de investigação para projetos relacionados com a segurança e defesa no Atlântico. Ao todo será atribuído, em duas bolsas, um total de 30 mil euros. Decisão será conhecida até 15 de junho.

“Os projetos selecionados deverão ser desenvolvidos durante um período de oito meses com início em 2026 e devem demonstrar capacidade para contribuir para o progresso no conhecimento em temas relacionados com desafios atuais no âmbito da Segurança e Defesa no espaço atlântico”, informa o Instituto da Defesa Nacional (IDN), uma das entidades, juntamente com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), o Centro do Atl​ântico (AC), promotoras deste programa que irá apoiar dois investigadores com 15 mil euros cada.

O “impacto das políticas públicas na segurança e defesa do Atlântico”; a “correlação entre ambiente, segurança e desenvolvimento”; as “ameaças transnacionais sobre o espaço Atlântico”; o “exercício da soberania e desenvolvimento de capacidades no domínio marítimo”; as “dinâmicas de cooperação e competição em segurança da escala local à escala global”; a “segurança marítima, gestão dos oceanos e segurança da infraestrutura oceânica” são alguns dos temas referência da edição deste ano. Mas, não é uma lista fechada, pelo que serão “aceites projetos sobre temas que não estejam nela incluídos”.

Quem pode concorrer?

O candidato tem de ter concluído o doutoramento, ou grau equivalente, “há não mais de 10 anos”, sendo que a “maternidade ou paternidade será tida em consideração para a contagem deste limite”. Ou seja, “o número de anos após a obtenção do grau de doutor é reduzido em 18 meses por cada filho nascido depois da obtenção do grau”, refere o IDN no site.

“As propostas de investigação submetidas têm de se inserir na categoria geral de Segurança e Defesa no Atlântico”, sendo que o candidato “tem de apresentar provas de investigação independente de elevada qualidade científica”, refere o IDN.

Calendário

As candidaturas decorrem até 8 de maio de 2026, às 23h59 (hora de Portugal Continental, UTC), sendo avaliadas por um júri — Francisco Proença Garcia (Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa); Bernardo Calheiros (Atlantic Centre) e Patrícia Daehnhardt (IDN) — com os resultados conhecidos até 15 de junho.