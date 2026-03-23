Avião da Air Canada e veículo de bombeiros colidem em aeroporto de Nova Iorque

Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram na noite de domingo no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, tendo matado duas pessoas, deixado vários feridos e também as operações aeroportuárias suspensas.

O piloto e o copiloto morreram após a colisão deste avião com um veículo de combate a incêndios no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, anunciaram vários meios de comunicação norte-americanos, incluindo a ABC.

Esta emissora norte-americana informou que 13 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 11 passageiros e as duas pessoas que se encontravam no veículo.

Ainda de acordo com meios de comunicação social locais, a colisão ocorreu na pista quatro, quando a aeronave CRJ-900 da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.

“Os protocolos de intervenção de emergência foram imediatamente ativados” e “o aeroporto encontra-se atualmente encerrado para facilitar a intervenção e permitir uma investigação aprofundada”, notou a autoridade aeroportuária.

A agência norte-americana de segurança nos transportes (NTSB) anunciou ter mobilizado imediatamente uma equipa para investigar o acidente.