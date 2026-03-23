Banca

Banco da CGD no Brasil tem quatro interessados

  • ECO
  • 9:29

Desta vez, o Banco Luso-Brasileiro (BLB), detido pelo Grupo Amorim, não faz parte do leque de interessados na compra da participação da Caixa Geral de Depósitos no Banco Caixa Geral – Brasil.

Após o Governo ter dado ‘luz verde’ à continuidade da operação na reunião do Conselho de Ministros da semana passada, a venda da participação do banco da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Brasil vai entrar numa segunda fase, na qual serão selecionados os investidores que passam à etapa seguinte, de venda direta. De acordo com o Jornal de Negócios (acesso pago), há quatro potenciais interessados.

Fonte conhecedora do processo revela que o Banco Luso-Brasileiro (BLB), detido pela família Amorim, não consta entre o leque de interessados, depois de ter chegado a ser dado como estando na corrida aquando da anterior tentativa de venda — que foi cancelada em 2023 por falta de propostas atrativas. A alienação era uma das exigências de Bruxelas para a recapitalização de 3,9 mil milhões de euros no âmbito do plano de restruturação da CGD negociado em 2016 e que começou a ser implementado em 2017.

Segundo o banco público, o processo de venda na primeira fase “gerou um adequado e diversificado nível de interesse que permitiu a passagem de vários interessados à fase seguinte, para apresentação de ofertas firmes”. Agora, a CGD aguarda a publicação da Resolução do Conselho de Ministros que define o calendário da segunda fase, fixa o prazo para a apresentação de propostas vinculativas e estabelece as condições financeiras da operação, esperando que o contrato de venda seja assinado no terceiro trimestre deste ano e que o processo seja concluído em 2027.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Banco da CGD no Brasil tem quatro interessados

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Avião da Air Canada e carro de bombeiros chocam em aeroporto

Lusa,

Piloto e copiloto morreram após a colisão na noite de domingo no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, que se encontra encerrado para facilitar a intervenção e permitir uma "investigação aprofundada".