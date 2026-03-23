Banco da CGD no Brasil tem quatro interessados
Desta vez, o Banco Luso-Brasileiro (BLB), detido pelo Grupo Amorim, não faz parte do leque de interessados na compra da participação da Caixa Geral de Depósitos no Banco Caixa Geral – Brasil.
Após o Governo ter dado ‘luz verde’ à continuidade da operação na reunião do Conselho de Ministros da semana passada, a venda da participação do banco da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Brasil vai entrar numa segunda fase, na qual serão selecionados os investidores que passam à etapa seguinte, de venda direta. De acordo com o Jornal de Negócios (acesso pago), há quatro potenciais interessados.
Fonte conhecedora do processo revela que o Banco Luso-Brasileiro (BLB), detido pela família Amorim, não consta entre o leque de interessados, depois de ter chegado a ser dado como estando na corrida aquando da anterior tentativa de venda — que foi cancelada em 2023 por falta de propostas atrativas. A alienação era uma das exigências de Bruxelas para a recapitalização de 3,9 mil milhões de euros no âmbito do plano de restruturação da CGD negociado em 2016 e que começou a ser implementado em 2017.
Segundo o banco público, o processo de venda na primeira fase “gerou um adequado e diversificado nível de interesse que permitiu a passagem de vários interessados à fase seguinte, para apresentação de ofertas firmes”. Agora, a CGD aguarda a publicação da Resolução do Conselho de Ministros que define o calendário da segunda fase, fixa o prazo para a apresentação de propostas vinculativas e estabelece as condições financeiras da operação, esperando que o contrato de venda seja assinado no terceiro trimestre deste ano e que o processo seja concluído em 2027.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Banco da CGD no Brasil tem quatro interessados
{{ noCommentsLabel }}