Berkshire investe 1,56 mil milhões no capital da seguradora Tokio Marine

A Berkshire Hathaway, através da sua subsidiária National Indemnity Company (NICO), vai adquirir uma participação de 2,49% na Tokio Marine Holdings pelo equivalente em ienes a 1,56 mil milhões de euros, no âmbito de um acordo estratégico entre estes que são dois dos maiores grupos de seguros do mundo.

A operação – a primeira concretizada pelo novo CEO Greg Abel, sucessor de Warren Buffett – será concretizada através da subscrição de ações próprias da seguradora japonesa, com a Tokio Marine a anunciar simultaneamente um programa de recompra de ações para evitar a diluição dos atuais acionistas. O acordo estabelece ainda que a NICO não poderá ultrapassar uma posição de 9,9% sem aprovação prévia do conselho de administração, garantindo um equilíbrio na estrutura acionista.

Para além do investimento acionista, a parceria prevê uma colaboração alargada nas áreas de resseguro e na identificação conjunta de oportunidades de fusões e aquisições. A lógica passa por combinar a robustez de capital da NICO com a plataforma global de subscrição da Tokio Marine, que opera em cerca de 38 países e detinha ativos totais consolidados de 26,9 mil milhões de euros em março de 2025. O valor da Tokio Marine em bolsa esta segunda-feira era de 60,5 mil milhões de euros e o volume de negócios seguradores atingiu 47 mil milhões de euros em 2025.

A entrada no capital da Tokio Marine, segundo a empresa, insere-se na estratégia mais ampla da Berkshire Hathaway no Japão, iniciada em 2019 com a entrada nas cinco maiores trading houses do país. O acordo com a Tokio Marine representa, contudo, a primeira grande incursão da holding até há pouco tempo liderada por Buffett, no setor segurador japonês sinalizando “uma aposta de longo prazo num mercado maduro, mas com crescente relevância global”.

A NICO detém uma notação A++ atribuída pela A.M. Best e o “float” total de seguros da Berkshire Hathaway situava-se em aproximadamente 176 mil milhões de dólares no final de 2025.