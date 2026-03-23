Cardioalianza e a Novartis apresentam um espaço informativo sobre a lipoproteína (a)

A Cardioalianza e a Novartis lançaram um espaço informativo digital para sensibilizar a população sobre a lipoproteína (a), um fator de risco cardiovascular hereditário que os especialistas recomendam medir pelo menos uma vez na vida.

De acordo com os dados fornecidos por estas organizações, estima-se que uma em cada cinco pessoas apresente níveis elevados de lipoproteína (a), ou Lp(a), embora a maioria desconheça este facto, uma vez que este biomarcador não é analisado de forma rotineira. Por isso, coincidindo com o Dia Mundial da Lipoproteína (a), que se celebra amanhã, 24 de março, a Cardioalianza e a Novartis lançaram o primeiro espaço informativo digital para sensibilizar a população sobre a importância de medir os seus níveis.

A Lp(a) é uma partícula de gordura e proteína que circula no sangue, semelhante ao colesterol LDL, também conhecido como «colesterol mau», mas com características únicas, uma vez que incorpora uma proteína adicional chamada apolipoproteína (a). Isto aumenta a sua capacidade de formar placas nas artérias, ao ponto de poder ser até seis vezes mais aterogénica por partícula do que o colesterol LDL, contribuindo assim para o desenvolvimento da aterosclerose, explicaram.

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, com cerca de 20 milhões de óbitos anuais, e a doença cardiovascular aterosclerótica é responsável por aproximadamente 85% dos casos, recordaram.

CONTEÚDOS DIDÁTICOS

O novo espaço digital oferece informações práticas sobre a Lp(a) através de conteúdos didáticos que explicam de forma clara o que é e como influencia o risco cardiovascular, bem como materiais práticos para download e vídeos que irão apresentar a visão dos profissionais de saúde e a experiência dos doentes.

Nas palavras de Tomás Fajardo, presidente da Cardioalianza, «a lipoproteína (a) continua a ser uma grande incógnita para grande parte da população, apesar de se tratar de um fator de risco cardiovascular com uma importante componente hereditária. Com esta iniciativa, queremos contribuir para que mais pessoas saibam o que é a Lp(a), por que razão é importante medi-la e que implicações pode ter para a sua saúde cardiovascular».

Até 90% dos níveis de Lp(a) no sangue são determinados por fatores genéticos, pelo que podem ser elevados mesmo em pessoas com hábitos saudáveis. O consenso da Sociedade Espanhola de Arteriosclerose (SEA) recomenda medi-la pelo menos uma vez na vida em todos os adultos, uma vez que se trata de um fator de risco que mantém níveis relativamente constantes ao longo da vida.

EXAMES DE ROTINA

O documento destaca ainda a importância de incluir a medição da Lp(a) nos exames de saúde de rotina, através de uma simples análise ao sangue, uma vez que permitiria identificar pessoas com maior risco cardiovascular que poderiam passar despercebidas. Estima-se que um em cada quatro doentes com níveis superiores a 50 mg/dL ou 105 nmol/L e com antecedentes de doença cardiovascular sofrerá um evento cardiovascular nos próximos cinco anos.

O presidente da Sociedade Espanhola de Arteriosclerose (SEA), José López Miranda, salientou que «é recomendável medi-la pelo menos uma vez na vida, uma vez que uma concentração elevada implica um risco cardiovascular significativamente maior e persistente ao longo de toda a vida».

López Miranda acrescentou que «nos casos em que a Lp(a) estiver elevada, e enquanto ainda não dispusermos das futuras terapias específicas que inibem a síntese da Lp(a), recomenda-se agir com maior intensidade sobre outros fatores de risco. Isto inclui uma redução mais rigorosa do colesterol LDL, bem como um controlo ótimo da hipertensão arterial e dos restantes fatores modificáveis, com o objetivo de compensar o risco excessivo associado a esta molécula».

Por seu lado, a diretora de Comunicação e Relações com os Pacientes da Novartis, Esther Espinosa, afirmou que a empresa promove «a prevenção como uma ferramenta fundamental para reduzir uma das principais causas de morte na nossa população: as doenças cardiovasculares. Através da colaboração com a Cardioalianza, pretendemos divulgar à população informações valiosas sobre a lipoproteína (a), um fator de risco cardiovascular ainda pouco conhecido».