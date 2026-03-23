Coca-Cola é a nova patrocinadora oficial da Meo Arena

A parceria garante à marca uma presença no recinto consistente ao longo da programação anual da Meo Arena, e aos consumidores a possibilidade de acesso a espetáculos selecionados.

A Coca-Cola tornou-se patrocinadora oficial da Meo Arena no segmento de bebidas refrigerantes. A parceria estabelecida com a Arena Atlântico, entidade gestora do recinto, vigora desde 1 de março de 2026 e tem a duração de três anos. O objetivo da marca é reforçar de forma estratégica a sua ligação ao território da música e à cultura ao vivo em Portugal.

Segundo explica a Coca-Cola, em comunicado, esta aposta surge no âmbito da sua nova linha de comunicação “Refresca-te para Recarregar” e pretende aproximá-la “de milhões de consumidores em experiências que combinam emoção, comunidade e celebração coletiva”.

A parceria garante à marca uma presença no recinto consistente ao longo da programação anual da Meo Arena, e aos consumidores a possibilidade de acesso a espetáculos selecionados através das plataformas digitais da Coca-Cola, no âmbito de campanhas que serão divulgadas ao longo do ano.

“A música é um território de marca chave para a Coca-Cola. Está no centro da cultura contemporânea e é uma força de ligação entre gerações. Esta parceria com a Meo Arena permite-nos reforçar a nossa relevância cultural em Portugal, estando presentes num palco onde acontecem alguns dos momentos mais marcantes para refrescarmos e recarregarmos com Coca-Cola”, afirma Diogo Martins, diretor de marketing da The Coca-Cola Company Portugal.

Por sua vez, a Coca-Cola Europacific Partners Portugal, responsável por toda a componente industrial e comercial no mercado nacional, considera que colaboração se traduz também numa oportunidade de potenciar a experiência de marca na ocasião de consumo.

“Estar presente na Meo Arena significa integrar o portefólio em momentos de grande intensidade e elevada audiência. Esta parceria permite-nos assegurar mais consistência, e proximidade ao consumidor através da maior sala de espetáculos em Portugal”, destaca Alexandre Lino, diretor de Commercial Development da Coca-Cola Europacific Partners Portugal.

Do lado da Meo Arena, a entidade considera que a entrada da Coca-Cola enquanto patrocinadora oficial reforça a ambição de continuar a trabalhar com marcas globais que acrescentam valor à experiência do público.

“A maior arena do país procura dar palco a marcas que apoiam a cultura e que fazem parte do dia a dia do público. A parceria com a Coca-Cola reforça a nossa ambição de continuar a elevar os grandes momentos de entretenimento ao vivo, proporcionando experiências únicas aos fãs e artistas”, acrescenta Jorge Vinha da Silva, CEO da Meo Arena.