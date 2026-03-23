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Confagri critica passividade do Governo e diz que agroalimentar está sob pressão

  • Lusa
  • 14:31

A Confagri diz que o setor agroalimentar está sob pressão, devido ao mau tempo e ao conflito no Médio Oriente, e criticou a passividade do Governo.

A Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) defendeu esta segunda-feira que o setor agroalimentar está sob pressão, devido ao mau tempo e ao conflito no Médio Oriente, e criticou a passividade do Governo.

“O Conselho de Administração da Confagri reuniu esta manhã para avaliar as diversas situações que estão não só a colocar o setor agroalimentar sob pressão, mas também numa posição de grande fragilidade face à necessidade de responder aos recentes desafios do mercado”, indicou, em comunicado.

A confederação criticou a passividade do Governo e alertou para o descontentamento do setor, motivado pelo atraso na reposição do potencial produtivo dos agricultores afetados pelo mau tempo, pela falta de medidas para o setor agrícola, por exemplo, no que se refere ao gasóleo agrícola e pela situação de impasse nos laboratórios de sanidade animal.

Soma-se a falta de medidas de contingência para a Dermatose Nodular Contagiosa e a insuficiente dotação orçamental para responder a necessidades de investimento.

Assim, a DGAV apelou ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, para que considere estas questões já no próximo Conselho de Ministros, “sob pena de se acentuar a perceção de falta de consideração para com o setor agroalimentar, que se traduz na ideia de que o Governo trata a agricultura como se fosse o parente pobre da economia”.

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