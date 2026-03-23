Depressão Kristin. Programa “Turismo Acolhe” alojou 250 pessoas em 125 alojamentos

O programa “Turismo Acolhe”, criado no âmbito da depressão Kristin, contou até ao momento com a participação de 125 empreendimentos turísticos, que disponibilizaram 1.001 unidades de alojamento. A iniciativa permitiu assegurar o alojamento temporário de 250 pessoas entre desalojados e profissionais no terreno, de acordo com dados do Turismo de Portugal divulgados ao ECO.

Até ao momento, o Turismo de Portugal recebeu pedidos de pagamento relativos aos alojamentos no valor aproximado de 17 mil euros.

“Importa salientar que estes números não refletem integralmente a utilização efetiva do Programa, uma vez que o acesso ao alojamento é feito diretamente junto dos empreendimentos, sendo a informação posteriormente comunicada ao Turismo de Portugal, o que limita uma contabilização imediata e precisa”, refere fonte oficial do Turismo de Portugal.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​O Programa “O Turismo Acolhe” mobilizou as entidades detentoras de empreendimentos turísticos e alojamento local para disponibilizarem unidades de alojamento, em regime temporário e excecional, a populações afetadas pela tempestade Kristin e a trabalhadores de entidades públicas envolvidos na reconstrução dos territórios atingidos. ​

O alojamento destina-se a residentes com habitação principal nos concelhos abrangidos pelo estado de calamidade, cuja necessidade de alojamento temporário seja comprovada pela respetiva Câmara Municipal. Abrange ainda trabalhadores de entidades públicas e associações destacados para trabalhos de reconstrução concelhos em causa, desde que as despesas não estejam cobertas pelas respetivas entidades, circunstância demonstrada por declaração emitida pelo Turismo de Portugal, mediante indicação ​daquelas entidades.

O Turismo de Portugal pode atribuir às empresas aderentes, caso assim o pretendam, um apoio financeiro até 60 euros por noite e por unidade de alojamento, com pequeno-almoço incluído, ou, se inferior, correspondente a uma redução de 10% sobre a melhor tarifa praticada pelo estabelecimento. O pagamento é efetuado no prazo máximo de cinco dias úteis após a apresentação do pedido devidamente instruído.

O programa “O Turismo Acolhe” entrou em vigor a 10 de fevereiro de 2026 e ​vigora até 31 de março de 2026, mas poderá ser prorrogado em função da avaliação da situação.​