Turismo

Depressão Kristin. Programa “Turismo Acolhe” alojou 250 pessoas em 125 alojamentos

1

Programa já envolveu 125 unidades e garantiu alojamento temporário a 250 pessoas, com mais de mil unidades disponíveis. Turismo de Portugal recebeu pedidos de pagamento no valor de 17 mil euros.

O programa “Turismo Acolhe”, criado no âmbito da depressão Kristin, contou até ao momento com a participação de 125 empreendimentos turísticos, que disponibilizaram 1.001 unidades de alojamento. A iniciativa permitiu assegurar o alojamento temporário de 250 pessoas entre desalojados e profissionais no terreno, de acordo com dados do Turismo de Portugal divulgados ao ECO.

Até ao momento, o Turismo de Portugal recebeu pedidos de pagamento relativos aos alojamentos no valor aproximado de 17 mil euros.

“Importa salientar que estes números não refletem integralmente a utilização efetiva do Programa, uma vez que o acesso ao alojamento é feito diretamente junto dos empreendimentos, sendo a informação posteriormente comunicada ao Turismo de Portugal, o que limita uma contabilização imediata e precisa”, refere fonte oficial do Turismo de Portugal.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​O Programa “O Turismo Acolhe” mobilizou as entidades detentoras de empreendimentos turísticos e alojamento local para disponibilizarem unidades de alojamento, em regime temporário e excecional, a populações afetadas pela tempestade Kristin e a trabalhadores de entidades públicas envolvidos na reconstrução dos territórios atingidos. ​

O alojamento destina-se a residentes com habitação principal nos concelhos abrangidos pelo estado de calamidade, cuja necessidade de alojamento temporário seja comprovada pela respetiva Câmara Municipal. Abrange ainda trabalhadores de entidades públicas e associações destacados para trabalhos de reconstrução concelhos em causa, desde que as despesas não estejam cobertas pelas respetivas entidades, circunstância demonstrada por declaração emitida pelo Turismo de Portugal, mediante indicação ​daquelas entidades.

O Turismo de Portugal pode atribuir às empresas aderentes, caso assim o pretendam, um apoio financeiro até 60 euros por noite e por unidade de alojamento, com pequeno-almoço incluído, ou, se inferior, correspondente a uma redução de 10% sobre a melhor tarifa praticada pelo estabelecimento. O pagamento é efetuado no prazo máximo de cinco dias úteis após a apresentação do pedido devidamente instruído.

O programa “O Turismo Acolhe” entrou em vigor a 10 de fevereiro de 2026 e ​vigora até 31 de março de 2026, mas poderá ser prorrogado em função da avaliação da situação.​

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Depressão Kristin. Programa “Turismo Acolhe” alojou 250 pessoas em 125 alojamentos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PRR: Bruxelas disponível para realocar verbas por executar

Lusa,

Segundo um porta-voz da Comissão Europeia, "com base nesse diálogo, Portugal irá submeter o seu Plano de Recuperação e Resiliência revisto", que será depois avaliado.