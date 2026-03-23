Dica ECO dos Fundos: Quais as exigências de comunicação do PRR?
Benedita Albuquerque, diretora de comunicação da Recuperar Portugal, explica quais as exigências de comunicação do PRR, onde encontrar os materiais necessários e o que acontece se não cumprir.
As regras de comunicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) são contratadas e estão no regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Nos projetos é obrigatório que conste a barra de financiamento que é constituída por três logótipos. Esta é apenas uma das muitas regras que é necessário cumprir. Mas atenção: as regras são diferentes para os projetos acima e abaixo de 500 mil euros.
Benedita Albuquerque, a diretora de comunicação da Recuperar Portugal, explica quais as exigências de comunicação do PRR, onde encontrar os materiais necessários e quais as consequências do incumprimento das regras. Veja o vídeo.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Dica ECO dos Fundos: Quais as exigências de comunicação do PRR?
{{ noCommentsLabel }}