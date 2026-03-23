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Dica ECO dos Fundos: Quais as exigências de comunicação do PRR?

Benedita Albuquerque, diretora de comunicação da Recuperar Portugal, explica quais as exigências de comunicação do PRR, onde encontrar os materiais necessários e o que acontece se não cumprir.

As regras de comunicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) são contratadas e estão no regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Nos projetos é obrigatório que conste a barra de financiamento que é constituída por três logótipos. Esta é apenas uma das muitas regras que é necessário cumprir. Mas atenção: as regras são diferentes para os projetos acima e abaixo de 500 mil euros.

Benedita Albuquerque, a diretora de comunicação da Recuperar Portugal, explica quais as exigências de comunicação do PRR, onde encontrar os materiais necessários e quais as consequências do incumprimento das regras. Veja o vídeo.

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