Dono do OnlyFans morre aos 43 anos

Leonid Radvinsky, o discreto multimilionário de origem ucraniana que detinha a plataforma de conteúdo pornográfico OnlyFans, morreu aos 43 anos, vítima de um cancro. A notícia foi avançada pela própria empresa.

“Estamos profundamente entristecidos ao anunciar a morte do Leo Radvinsky. O Leo morreu pacificamente após uma longa batalha contra o cancro. A sua família pediu privacidade neste momento difícil”, avançou a empresa, citada pelo Financial Times.

Radvinsky controlava 100% da Fenix International, que opera o site OnlyFans. Foi em 2018 que adquiriu o site aos seus fundadores, Guy Stokely e Tim Stokely, pai e filho.

A plataforma viria a ganhar grande popularidade mundial durante a pandemia, numa altura em que a indústria do sexo e algumas celebridades procuravam formas de gerar receita durante os confinamentos.

O multimilionário recebia autênticas fortunas por ano em dividendos pagos pela plataforma. Só em 2025, recebeu 701 mil milhões de dólares em dividendos, num total de mais de 1,8 mil milhões pagos somente desde 2021.

O OnlyFans gera receitas cobrando uma comissão de 20% sobre todas as transações que ocorrem no site e, desde a sua fundação em 2016, já pagou 25 mil milhões de dólares aos criadores de conteúdos.