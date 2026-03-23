EDP Renováveis assina contrato de venda de energia solar nos EUA

A EDP Renováveis assinou um novo contrato de venda de energia no estado de Arkansas, Estados Unidos. O acordo passa pela venda de 250 MWac (348 MWdc) de energia solar, a uma empresa global de energia, segundo um comunicado enviado ao mercado esta segunda-feira.

“A EDP Renováveis, S.A. (EDPR) assinou um acordo de longo prazo com uma empresa global de tecnologia para a venda de energia renovável produzida por um projeto solar de 250 MWac (348 MWdc) no estado de Arkansas, Estados Unidos da América”, lê-se na nota divulgada esta segunda-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Não foi divulgada a data em que o projeto entrará em funcionamento, com a empresa a afirmar que “este projeto reforça a posição estratégica da EDPR como líder no desenvolvimento de energias renováveis nos EUA, evidenciando a solidez do seu pipeline e a capacidade de estabelecer parcerias de longo prazo com grandes empresas tecnológicas para fornecer energia limpa e fiável a centros de dados em todo o país”.

A EDP tem vindo a desenvolver vários projetos deste tipo nos EUA. Em dezembro, assinou um contrato para a venda de 200 MW de energia solar no estado norte-americano de Indiana, com o início das operações previsto para 2027.

No mesmo mês, a elétrica anunciou também a assinatura de dois contratos de compra de energia de longo prazo (Power Purchase Agreements – PPA) com a Energa Obrót, relativos a um portefólio de 322 MW, com uma produção anual estimada em 0,6 TWh.