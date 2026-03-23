EIOPA quer melhorar recolha de dados de seguradoras e fundos de pensões
A EIOPA lançou uma consulta pública para melhorar a recolha de dados no setor de seguros e fundos de pensões na Europa, procurando reduzir duplicações, inconsistências e custos de conformidade.
A Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA) quer contributos acerca de ineficiências, duplicações e inconsistências no reporte regulatório de seguradoras e fundos de pensões (IORPs).
A recolha destes contributos será essencial pois irá ajudar a sustentar o relatório final da EIOPA para a Comissão Europeia sobre possíveis medidas para um sistema integrado de recolha de dados na Europa, visando:
- Reduzir duplicações e inconsistências
- Melhorar a normalização e partilha de dados
- Reduzir custos de conformidade
Esta consulta pública faz parte da Estratégia 2030 da EIOPA e dos seus esforços para reduzir encargos administrativos e melhorar dados estruturados e reutilizáveis como ativos estratégicos.
Para participar, os interessados devem responder às questões do Documento de Discussão, fornecer exemplos de inconsistências ou duplicações, e submeter as suas respostas até 10 de junho de 2026, através do questionário online.
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