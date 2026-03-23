Estas são as empresas onde as pessoas querem mesmo trabalhar

A edição de 2026 dos Best Workplaces Portugal reuniu mais de 500 convidados no Convento do Beato, em Lisboa, para uma noite que foi, acima de tudo, uma celebração de cultura organizacional. A Great Place To Work reconheceu os 50 Melhores Lugares Para Trabalhar no país, numa cerimónia que juntou empresas de dimensões e setores muito distintos, mas unidas pela aposta e valorização do talento.











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Os números deste ano são históricos. Pela primeira vez, mais de 86.000 colaboradores participaram no processo de auscultação, e o índice médio de confiança entre os 50 Best Workplaces atingiu os 90%, um marco que, segundo a organização, reforça a maturidade das culturas organizacionais distinguidas. O impacto económico é igualmente expressivo, já que as empresas reconhecidas crescem 15% acima da média do mercado em receita e 10% em número de colaboradores. A receita por colaborador é, em média, 7,5 vezes superior à registada nas restantes organizações.

Na abertura da cerimónia, Maurício Korbivcher, CEO e country manager da Great Place To Work em Portugal, saudou os presentes com a energia característica de quem vê crescer, ano após ano, uma comunidade de empresas comprometidas com o bem-estar das suas equipas. “Temos amigos de vários anos que nos têm dado muito orgulho em participar e em sermos colaboradores desses parceiros. E temos parceiros novos, amigos novos que estão a participar nesta festa pela primeira vez. Estão todos de parabéns”, afirmou.

Quando os colaboradores confiam, sentem que a sua voz é genuinamente escutada, percecionam justiça e coerência nas decisões e um alinhamento entre discurso e prática, a sua motivação, produtividade e desempenho aumenta Maurício Korbivcher CEO e country manager da Great Place To Work em Portugal

Para Maurício Korbivcher, o que distingue estas organizações é algo que não se mede apenas em métricas de desempenho. “Os Best Workplaces caracterizam-se por níveis elevados de confiança na liderança, um fator estruturante da sua cultura. Quando os colaboradores confiam, sentem que a sua voz é genuinamente escutada, percecionam justiça e coerência nas decisões e um alinhamento entre discurso e prática, a sua motivação, produtividade e desempenho aumenta. É, efetivamente, esta cultura sólida de confiança que sustenta os resultados consistentes a longo prazo e impulsiona o crescimento verdadeiramente sustentável destas organizações”, sublinhou.

O ranking está organizado em cinco categorias, de acordo com o número de colaboradores. A Só Barroso lidera entre as empresas até 50 trabalhadores; a Swiss Post IT Campus encabeça a categoria de 51 a 100; a AbbVie distingue-se entre as de 101 a 200; o InterContinental Lisbon lidera entre as de 201 a 500 colaboradores; e a Allianz é a melhor entre as de maior dimensão.

Melhores Lugares Para Trabalhar até 50 colaboradores

Só Barroso Idea Spaces Wire IT Peaceful Evolution Log.Oscon Estoril Sol Digital Zoetis WireMaze Oskon.Tech Agilidade

Três anos de persistência até ao top 10

A JCDecaux, empresa de publicidade exterior com 241 colaboradores em Portugal, ficou em décimo lugar na categoria de empresas entre 201 e 500 trabalhadores, e fê-lo pela primeira vez dentro do top 10 a nível mundial de todo o grupo. “É o terceiro ano que participamos, mas é a primeira vez que ficamos no top 10 de todas as empresas do grupo a nível mundial. É um sentimento de satisfação”, conta Carla Carvalho, diretora de recursos humanos da empresa, visivelmente orgulhosa.

Para a responsável, o prémio é o reflexo de um trabalho continuado e de uma aposta permanente na auscultação do bem-estar dos colaboradores. “Representa aquilo que é o reconhecimento do nosso trabalho nas políticas de recursos humanos, dos planos de evolução de carreira, de formação, de desenvolvimento pessoal de todos os nossos colaboradores, bem como o plano de benefícios que oferecemos a todos”, explicou.

O que garante esta motivação é uma política de comunicação de porta aberta, em que cada pessoa sente que aquilo que diz e que partilha connosco é considerado nas políticas que definimos diariamente Carla Carvalho Diretora de Recursos Humanos da JCDecaux

A JCDecaux tem uma particularidade que torna a gestão de pessoas mais complexa: as suas equipas dividem-se entre trabalhadores de escritório e profissionais de terreno, responsáveis pela manutenção e instalação de publicidade nas ruas. Garantir que todos se sintam igualmente valorizados não é tarefa simples. A solução encontrada passa por uma cultura de comunicação aberta. “O que garante esta motivação é uma política de comunicação de porta aberta, em que cada pessoa sente que aquilo que diz e que partilha connosco é considerado nas políticas que definimos diariamente. Uma política de feedback ativa é aquilo que temos como vantagem principal”, afirmou Carla Carvalho.

Melhores Lugares Para Trabalhar de 51 a 100 colaboradores

Swiss Post IT Campus Bresimar Automação JTA – The Data Scientists Merck Salesforce Arthrex ICT Strypes Novo Nordisk Imaginary Cloud UCI – Unión de Créditos Inmobiliarios

Crescimento acelerado sem perder a cultura

Na área das finanças, a iCapital, empresa americana com operações em Portugal há seis anos, entrou no ranking em oitavo lugar na mesma categoria (201 a 500 trabalhadores). O percurso tem sido marcado por um crescimento acentuado e constante, tendo passado de cerca de 50 pessoas em 2020 para mais de 300 este ano. Rui Guerra, country manager em Portugal, admite que manter a cultura organizacional num contexto de expansão tão rápida é um desafio, mas acredita que o foco nas pessoas torna tudo mais fácil.

Tem sido bastante fácil recrutar. Por vezes até para cargos mais seniores. A proposta de valor é boa Rui Guerra Country Manager da iCapital

“Quando há um foco real nas pessoas e na cultura, isso é muito mais fácil”, diz, citando as orientações que recebeu da liderança global. “O nosso CEO diz-me que o meu mandato para Portugal é manter as pessoas felizes”. Uma filosofia simples, mas com resultados concretos, incluindo na capacidade de recrutar. Num mercado em que muitas empresas se queixam de dificuldades na captação e retenção de talento, a iCapital parece ser uma exceção. “Tem sido bastante fácil recrutar. Por vezes até para cargos mais seniores. A proposta de valor é boa”, admite.

A iCapital tem uma equipa jovem, em que mais de metade dos colaboradores tem menos de 30 anos, com liderança assegurada por profissionais experientes. A combinação entre energia e ambição, experiência e visão, é vantajosa, considera Rui Guerra. E, apesar das turbulências que marcam o contexto económico global, o responsável mantém uma perspetiva serena para o ano que ainda vai no início. “As crises vêm e vão. Vamos ficar cá e vamos ficar mais fortes”, sublinha.

Melhores Lugares Para Trabalhar de 101 a 200 colaboradores

AbbVie Hilti CA Seguros Innotech Crossjoin Solutions Stellaxius MetLife Servier Smollan Logicalis

Proximidade e propósito numa pequena empresa de saúde

Na categoria das empresas até 50 colaboradores, a Agilidade, uma empresa que atua na área da saúde e conta com 40 trabalhadores, estreou-se no ranking em décimo lugar. Para Elsa Sanches, diretora-geral, o reconhecimento é o resultado direto de um modelo de gestão assente na proximidade. “É muito gratificante, porque é o símbolo de um trabalho que temos vindo a fazer a nível interno e com todas as equipas. Somos focados em pessoas, trabalhamos para as pessoas e para a qualidade do trabalho”, afiança.

Somos próximos das pessoas. A comunicação clara ajuda muito, assim como o saber ouvir e entender os desafios, mas também saber criar soluções Elsa Sanches Diretora-geral da Agilidade

Elsa Sanches identifica três pilares que considera centrais na sua liderança: comunicação clara, capacidade de escuta e resolução de problemas. “Somos próximos das pessoas. A comunicação clara ajuda muito, assim como o saber ouvir e entender os desafios, mas também saber criar soluções. Acho que é o ponto diferenciador”, explica.

O maior desafio para 2026? Ganhar visibilidade num mercado de saúde cada vez mais competitivo. “A nível de desafio é mesmo dar a conhecer mais a marca, chegar a mais pessoas e possibilitar o acesso à saúde, que é o nosso propósito, para mais pessoas. O mercado tem muitos concorrentes”, reconheceu a diretora-geral.

A cerimónia que decorreu no Convento do Beato, apresentada por João Manzarra, deixou claro que independentemente da dimensão, do setor ou da longevidade no mercado, as empresas que colocam as pessoas no centro da sua estratégia não só constroem melhores ambientes de trabalho, como garantem negócios mais resilientes. Os 86.000 colaboradores que responderam ao questionário Trust Index em 2025 são, afinal, a prova mais concreta disso mesmo.

Melhores Lugares Para Trabalhar de 201 a 500 colaboradores

InterContinental Lisbon Mind Source Siemens Healthineers Amgen Capability Center Portugal Hilton Doutor Finanças Goldenergy iCapital Arquiconsult JCDecaux

Melhores Lugares Para Trabalhar com mais de 500 colaboradores