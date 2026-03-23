EUA alertam UE para aprovar acordo comercial ou corre risco de perder acesso “favorável” ao gás

Os Estados Unidos avisaram a União Europeia que deve implementar sem alterações o acordo comercial negociado o ano passado, para não perder o acesso “favorável” às remessas de gás natural liquefeito (GNL) dos exportadores norte-americanos, noticia esta segunda-feira o Financial Times (acesso pago).

Em declarações ao jornal britânico, o embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Andrew Puzder, alertou que a vertente energética do acordo comercial, assinado na Escócia no ano passado, estava em risco se o bloco tentasse modificar qualquer um dos outros termos.

“Não sei o que vai acontecer em relação à energia se não prosseguirem com o acordo”, disse Andrew Puzder, acrescentando: “Se não for implementado, quero dizer, voltamos à estaca zero”.

A ratificação do acordo assinado entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi adiada pela União Europeia perante vários riscos, incluindo as ameaças de Trump de invadir a Gronelândia.

O acordo prevê que a UE pode comprar 750 mil milhões de dólares em energia aos Estados Unidos até 2028, incluindo GNL, petróleo e tecnologias nucleares civis. “Acho que os Estados Unidos vão continuar a querer fazer negócios com a Europa, mas os termos podem não ser tão favoráveis. O ambiente certamente não será tão favorável. E… existem outros compradores por aí”, alertou.