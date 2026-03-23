Forvis Mazars em Portugal é a nova representante na Marcalliance

A Forvis Mazars em Portugal é a nova representante nacional na Marcalliance, que reúne 31 sociedades de advogados em todo o mundo. Presente em 32 países da Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia e Oceânia, esta rede internacional é composta por mais de 2000 profissionais, com foco na realização de operações transfronteiriças para empresas e particulares.

A sociedade de advogados Forvis Mazars em Portugal começou a operar em 2024 e foca-se em áreas como Direito Societário e Empresarial, M&A, Direito Fiscal, Contencioso, entre outros. A Marcalliance foi fundada em 2013. O representante da Forvis Mazars em Portugal será Filipe Cerqueira Alves.

Sérgio Santos Pereira, Country managing partner da Forvis Mazars em Portugal defende que para a Forvis Mazars em Portugal, “a entrada na Marcalliance significa integrar um ecossistema estruturado de sociedades de advogados que operam segundo princípios comuns e elevados padrões de qualidade de serviço. A partir de agora, vamos funcionar de forma articulada com uma rede reconhecida globalmente, tendo o potencial de ser um acelerador relevante do nosso negócio internacional e uma peça crítica da proposta de valor integrada da empresa”.

Filipe Cerqueira Alves, Head of Legal da Forvis Mazars em Portugal, destaca que “a admissão à Marcalliance é mais um reconhecimento da capacidade de resposta da nossa sociedade de advogados. A Forvis Mazars é a única firma portuguesa aceite nesta rede internacional presente em 32 países no mundo, das Américas à Ásia, reforçando a nossa capacidade de alcance global e de serviço das necessidades internacionais dos nossos clientes. A aceitação por pares de algumas das mais destacadas firmas globais é um privilégio e uma responsabilidade que honramos através da procura contínua de qualidade nos serviços que entregamos aos nossos clientes, sempre com o objetivo de oferecer mais soluções e uma unmatched client experience.”