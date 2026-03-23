Francesc Galí apresenta em Barcelona o seu livro «Zenobia Camprubí e os segredos da enseada de Montjoi»

O artista e escritor Francesc Galí apresentou esta sexta-feira a edição em catalão do seu livro «Zenobia Camprubí i els secrets de cala Montjoi» (Cal.lígraf).

Dividido em duas partes, «Zenobia» e «Montjoi», o livro apresenta cronologicamente a história da escritora e tradutora Zenobia Camprubí, entrelaçada com muitos outros relatos familiares, e com o enquadramento geográfico e emocional do vale de Montjoi (Girona) sempre presente, tal como explica a editora num comunicado.

A história é contada na perspetiva do seu sobrinho-neto, Francesc Galí, que explora a relação de Zenobia com a sua família catalã, em particular com a sua tia — e bisavó do autor —, Eugenia Darna Grau.

A segunda parte do livro centra-se na enseada, cujos segredos e histórias são revelados através da experiência das personagens que habitaram a Cala Montjoi ao longo do tempo. Galí dedica esta segunda parte do livro ao Vale de Montjoi, antigamente Magrigul, e mostra como se vivia em Montjoi de Dalt e Montjoi de Baix, bem como a sua evolução até ao presente. Dedica ainda uma parte da história ao restaurante El Bulli e aos seus fundadores.

Ao longo das páginas do livro, desfilam figuras de renome da cultura e da criação, como Juan Ramón Jiménez, Ferran Adrià, Oriol Bohigas ou Francesc d’Assís Galí, a par de outras personalidades menos conhecidas, mas «fundamentais para compreender o universo humano e simbólico de Cala Montjoi», como Quimet Corcoll, de Montjoi de Baix, Felip Berta, de Montjoi de Dalt, ou José Lozano, de El Bulli.

Tudo isto configura um relato em que «a memória familiar, a história cultural e a paisagem selvagem se entrelaçam de forma singular». Para o autor, este livro «pretende resgatar a voz de Zenobia e o espírito de Cala Montjoi para demonstrar que as paisagens tecem identidade e uma história profunda».

«Zenobia Camprubí i els secrets de cala Montjoi» é uma obra «muito coral» que mistura crónica, romance e ensaio. Em janeiro, a edição em castelhano do livro foi apresentada na Casa-Museu Zenobia-Juan Ramón Jiménez de Moguer (Huelva), vila natal do poeta. Posteriormente, foi também apresentada no Teatro de Roses e na biblioteca de Figueres, em Girona.