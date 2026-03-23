Fundação Jiménez Díaz, acreditada como «ENETS Centre of Excellence» para tumores neuroendócrinos

O Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz foi acreditado pela European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) como «Centro de Excelência» para o tratamento de tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos e pulmonares.

Segundo informou a Fundação Jiménez Díaz, este reconhecimento certifica que o centro cumpre os critérios europeus de excelência no diagnóstico, tratamento e acompanhamento destes tumores raros. A acreditação é um aval à capacidade do hospital para oferecer cuidados de alta complexidade e uma abordagem multidisciplinar na gestão destas patologias.

A Dra. Ángela Lamarca, chefe associada do Serviço de Oncologia Médica, afirmou que «o que esta acreditação permite é identificar centros onde o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento dos doentes cumprem padrões de qualidade e excelência». Este reconhecimento garante aos doentes que estão a ser tratados num centro que cumpre todos os critérios necessários.

No total, a Fundação Jiménez Díaz é o primeiro centro espanhol também acreditado para tumores neuroendócrinos pulmonares. A acreditação implica uma avaliação contínua, com um relatório anual de atividade e uma nova auditoria presencial a cada cinco anos. Isto garante que o hospital mantenha e melhore os seus padrões de qualidade.

EXPERIÊNCIA MULTIDISCIPLINAR E ACESSO À INOVAÇÃO

Os tumores neuroendócrinos são neoplasias pouco frequentes que exigem uma abordagem coordenada envolvendo várias especialidades. A acreditação ENETS não só valida a capacidade diagnóstica e terapêutica do centro, como também o seu compromisso com a investigação e o acesso a tratamentos inovadores.

O Dr. Luis Martínez Dhier, chefe adjunto de Medicina Nuclear, destacou que «temos a sorte de poder oferecer aos nossos doentes cuidados de ponta». A auditoria avalia em pormenor a prática clínica, incluindo exames diagnósticos, opções cirúrgicas e resultados do tratamento.

Para obter esta acreditação, o hospital deve demonstrar um volume suficiente de doentes e experiência da equipa. É também necessário o acesso às opções terapêuticas mais avançadas e a participação em ensaios clínicos. A Dra. Lamarca sublinhou que «nesta patologia, é muito valorizado o funcionamento da equipa multidisciplinar».

A acreditação reconhece a Fundação Jiménez Díaz tanto em tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos como pulmonares. Este facto destaca a importância do hospital no tratamento destas patologias em Espanha, consolidando a sua posição como líder no tratamento de tumores neuroendócrinos.

QUALIDADE AUDITADA E MELHORIA CONTÍNUA

A obtenção do selo ENETS marca o início de uma fase de avaliação contínua. O programa exige relatórios anuais sobre os dados de atividade e auditorias regulares, o que obriga o hospital a manter e melhorar os padrões alcançados. Após a auditoria realizada em janeiro, foi confirmada a solidez do modelo de cuidados de saúde desenvolvido na Fundação Jiménez Díaz.

O Dr. Martínez Dhier acrescentou que «este selo exige que mantenhamos o bom trabalho que temos demonstrado e continuemos a melhorá-lo em benefício dos nossos doentes». Este compromisso contínuo é fundamental para garantir um verdadeiro centro de excelência no tratamento de tumores neuroendócrinos.

A Fundação Jiménez Díaz, fundada há 90 anos, mantém um acordo singular com a saúde pública desde 1953. Este hospital presta serviços de saúde pública à sociedade espanhola e desenvolve atividades de assistência, ensino e investigação. O seu Instituto de Investigação em Saúde foi acreditado em 2010 e reacreditado em 2025 pelo Instituto de Saúde Carlos III.

Este reconhecimento por parte da ENETS posiciona a Fundação Jiménez Díaz como uma referência no tratamento de tumores neuroendócrinos na Europa, o que representa um avanço significativo na assistência a doentes com estas patologias complexas.