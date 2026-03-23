Grupo Your vai ter modelo de partilha de receita com escritórios de contabilidade

O grupo Your vai avançar com um modelo de negócio que envolve a partilha de receita (revenue sharing) de serviços de contabilidade com outros escritórios. A empresa especializada em consultoria fiscal e processamento salarial escolheu este veículo de crescimento, depois de pôr de parte as aquisições no curto e médio prazo.

O objetivo é diferenciar-se entre a concorrência e aproveitar o facto de o setor ter um elevado número de boutiques envelhecidas e sem capacidade para realizar investimentos tecnológicos, revelou o CEO do grupo Your, Pedro Flores, ao ECO/EContas. Atualmente, decorre uma fase de diagnóstico aos “quatro projetos-piloto” com os quais está a trabalhar.

Além destas quatro empresas com quem o formato de revenue sharing está a ser desenhado, o plano está também a ser apresentado a várias empresas de contabilidade em Portugal, depois de o grupo ter recebido contactos por parte de proprietários de escritórios que pretendem “mudar de vida ou reformar-se”, mas ao mesmo tempo dinamizar a carteira de clientes que mantiveram ao longo dos anos.

Assim, o grupo Your dividirá tarefas e, depois, procede-se à distribuição de uma parte da receita gerada. “É altamente diferenciado no mercado. Acreditamos que existem muitas empresas no nosso setor de contabilidade e algumas que não querem continuar porque já perceberam que o mercado mudou ou têm pessoas séniores que, eventualmente, querem ir fazer outra coisa ou reformar-se”, afirma Pedro Flores.

Esta é uma maneira de deixarem a gestão e, simultaneamente, “potenciarem a carteira de clientes que conquistaram e serviram nos últimos anos”, além de “continuarem a receber um fee por terem tido este ativo”. “Nós temos um plano para podermos continuar a servir os seus clientes, partilharmos com as empresas as receitas advindas desses clientes e dar oportunidade às pessoas de poderem ir para a reforma com um complemento” à pensão em paralelo, explicou o gestor.

O engraçado nesta profissão, a dos contabilistas, é que têm um amor aos seus clientes e, muitas das vezes, acabam por ficar com eles até uma idade que nem faz sentido para a sua vida, só porque não os querem deixar sem serviço. Pedro Flores CEO do grupo Your

Paralelamente, a empresa da Ó Capital, Explorer Investments e Caravela Seguros está a desenvolver um programa em rede para empresas de contabilidade que, apesar de terem maior dimensão, não pretendem realizar investimentos avultados na transformação digital. Ou seja, ainda não utilizam report automático ou ferramentas de inteligências artificial, por exemplo.

“O modelo da rede Your permite-lhes não investir em tecnologia – dado que não terão essa capacidade ou, pelo menos, business cases que deem benefícios do investimento no curto prazo – e sermos nós a implementá-la. Já a temos dentro de casa e eles servem-se da tecnologia para poderem prestar um serviço de forma mais eficaz e eficiente aos seus clientes”, sintetiza Pedro Flores.

O investimento em tecnologia por parte do grupo Your supera os cinco milhões de euros. Em termos de volume de negócio, o objetivo da empresa é atingir os 20 milhões de euros em 2026 e 22 milhões de euros no próximo ano – um valor de faturação que, inicialmente, estava previsto para 2024.

Fundado em 2006, a Your conta com cerca de 500 trabalhadores e escritórios em Lisboa, Faro, Santarém, Castelo Branco, Lourinhã e Porto. Na zona da capital existiam dois escritórios, mas fecharam o da Beloura e optaram por centralizar a equipa no espaço na Amadora.