Há quase menos 34 mil desempregados inscritos no IEFP do que há um ano

O número de desempregados inscritos nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) recuou em fevereiro, tanto em cadeia, como em termos homólogos. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, no total, havia 305 mil desempregados registados, quase menos 34 mil do que há um ano.

“No fim do mês de fevereiro de 2025, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 305.179 indivíduos desempregados. O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2025 (-33.556; -9,9%) bem como ao do mês anterior (-5.529; -1,8%)”, informa o IEFP, num destaque publicado esta manhã.

Em termos regionais, em fevereiro, os dados mostram que todas as zonas do país viram o desemprego registado recuar em termos homólogos, tendo sido o decréscimo mais acentuado verificado nos Açores (-13,7%).

Também em cadeia a tendência foi de descida, à exceção de duas regiões: no Centro e nos Açores, os desempregados inscritos aumentaram face a janeiro (+0,6% e +0,2%, respetivamente).

Quanto à análise setorial, o IEFP indica esta manhã que o desemprego registado diminuiu 12,7% nas atividades agrícolas, 6,2% no setor secundário e 3,5% nos serviços.

O destaque publicado esta segunda-feira dá conta também que as ofertas de emprego por satisfazer, no final de fevereiro de 2026, totalizavam 14.294 nos serviços de emprego de todo o país. “Este número corresponde a um aumento das ofertas em ficheiro na análise anual (+1.750; +14,0%), bem como face ao mês anterior (+2.843; +24,8%)”, assinala o IEFP.