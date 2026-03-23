Hoje nas notícias: Caixa, TAP e jogo online

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem quatro interessados na venda da sua participação no banco que detém no Brasil. Apesar da crise que a indústria da aviação enfrenta devido à brutal subida do preço do barril de querosene, derivado do petróleo, o Governo não tenciona alterar o calendário da privatização da TAP. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

Banco da Caixa no Brasil tem quatro interessados

Após o Governo ter dado ‘luz verde’ à continuidade da operação na reunião do Conselho de Ministros da semana passada, a venda da participação do banco da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Brasil vai entrar numa segunda fase, na qual serão selecionados os investidores que passam à etapa seguinte, de venda direta. Esse leque é composto por quatro potenciais interessados, sendo que o Banco Luso-Brasileiro (BLB), detido pelo Grupo Amorim, não é um deles, de acordo com fonte conhecedora do processo. Na primeira tentativa de venda – que foi cancelada em 2023 por falta de propostas atrativas –, a instituição financeira brasileira detida pelo Grupo Amorim chegou a ser dada como estando na corrida, algo que desta vez não vai verificar-se.

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Governo mantém venda da TAP apesar da maior crise na aviação desde a pandemia

A indústria da aviação enfrenta a maior crise desde a pandemia de Covid-19, devido à subida dos custos do jet fuel, impulsionada diretamente pelo conflito no Médio Oriente. O preço do barril de querosene, o combustível usado nos aviões, que é um derivado do petróleo, duplicou desde o primeiro ataque dos EUA e de Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro, sendo que na passada quinta-feira ultrapassava os 216 dólares. Apesar deste cenário, o Governo português não tenciona alterar o calendário da privatização da TAP, segundo garante o ministro das Infraestruturas e Habitação. “Mantemos tudo” nos calendários de privatização da companhia área, afirmou Miguel Pinto Luz. Isto significa que se mantém a previsão de conclusão da venda de até 49,9% do capital da transportadora portuguesa até julho deste ano.

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Portugueses jogam 63 milhões por dia nos casinos online

Os portugueses investiram, em média, 63 milhões de euros por dia em apostas nos jogos online em 2025. Ao todo, de acordo com dados divulgados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), o volume de dinheiro investido em resultados desportivos ou em jogos de fortuna ou azar em Portugal ultrapassou os 23 mil milhões de euros no ano passado. Comparando com os números de 2024, verifica-se uma descida nas apostas desportivas — de 2.053,3 milhões para 2.034,9 milhões de euros no ano passado — e uma subida nos jogos de fortuna e azar — 18 mil milhões de euros há dois anos, menos cerca de três mil milhões que em 2025.

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‘Homem-forte’ da Câmara de Lisboa arrisca suspensão

O secretário-geral da Câmara de Lisboa, detido na passada terça-feira no âmbito da operação ‘Lúmen’, foi libertado no domingo da cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto. “Eu não presto declarações, já prestei”, afirmou Alberto Laplaine Guimarães, à saída, dando assim a entender que falou diante do juiz. O Ministério Público quer que o responsável da autarquia de Lisboa, assim como a presidente da União de Associações de Comércio e Serviços, Carla Salsinha, fiquem suspensos das suas funções. Além disso, defende que os quatro arguidos — designadamente Laplaine Guimarães, Carla Salsinha, o administrador Jorge Castro e o funcionário Fernando Alves — fiquem sujeitos a cauções e proibidos de contactos.

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Taxa ambiental não travou uso de sacos plásticos

O número de sacos de plástico leves colocados no mercado voltou a aumentar. Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), após a descida verificada durante a pandemia de Covid-19, o número cresceu para 137.705 em 2022 e para 145.126 em 2023, com um consumo per capita de 14 unidades por habitante. Este valor é apenas superado pelo de 2020, ano em que chegou aos 175 mil. Criada com o objetivo de diminuir o impacto ambiental e o lixo plástico, incentivando simultaneamente a reutilização, a taxa de oito cêntimos por saco (acrescida de IVA) arrancou em 2015 e, numa fase inicial, produziu uma queda significativa no consumo. Susana Fonseca, da associação Zero, considera que a contribuição se tornou “normalizada” nos hábitos dos consumidores.

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