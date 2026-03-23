Hygie31 cria a sua filial internacional em Espanha e prevê atingir as 1000 farmácias em 2030

A Hygie31, grupo que reúne mais de 2.500 farmácias em toda a Europa, irá impulsionar a sua filial internacional em Espanha após a assinatura de uma aliança estratégica com o grupo CentralFarma.

De acordo com o comunicado divulgado pela entidade, este acordo permite reforçar a estrutura da empresa no mercado espanhol, onde passará a integrar mais de 350 farmácias com um volume de negócios agregado superior a 600 milhões de euros. Até 2030, o objetivo é chegar às 1.000 farmácias.

A criação da Hygie31 Espanha, liderada por Valero Pallàs, introduz no mercado nacional um modelo organizacional até agora inédito, destacaram. Trata-se de um ecossistema que agrupa diferentes organizações farmacêuticas sob um mesmo quadro estratégico, mantendo a identidade e a autonomia de cada uma delas e favorecendo a colaboração e a troca de conhecimentos entre as organizações que o integram.

«Com a criação da Hygie31 Espanha e o acompanhamento do seu diretor, Valero Pallàs, em operações de crescimento externo em Espanha, a Hygie31 continua a avançar na sua ambição de construir um ativo europeu único que defenda a independência do farmacêutico e o seu papel como primeiro ponto de acesso ao sistema de saúde, com o objetivo de tornar a saúde acessível a todos e em todo o lado», destacou Hervé Jouves, presidente da Hygie31.

HYGIE31 ESPANHA

A nova entidade coordenará as atividades no mercado espanhol e integrará as suas redes de farmácias com o objetivo de gerar sinergias operacionais através de ferramentas tecnológicas próprias, programas de formação europeus e o desenvolvimento de marcas exclusivas. Além disso, reforçará o poder de negociação com os laboratórios através de acordos comerciais tanto a nível nacional como europeu.

O objetivo do grupo é replicar em Espanha o modelo que impulsionou o seu crescimento em França, baseado na combinação de uma marca forte, a Farmacia Lafayette, e de uma rede de agrupamentos regionais de farmácias independentes.

«Com a Hygie31 Espanha, damos um passo importante para estruturar as nossas atividades no país e construir um ecossistema sólido de farmácias independentes. Esta mudança permitirá-nos acompanhar os farmacêuticos em Espanha, impulsionando o desenvolvimento das suas farmácias e potenciando o seu papel como referência de saúde de proximidade», salientou Valero Pallàs, CEO da Hygie31 Espanha.

ENTRADA DA FARMACIA LAFAYETTE EM ESPANHA

A operação prevê, além disso, o lançamento da marca Farmacia Lafayette no mercado espanhol. Esta estratégia baseia-se no modelo «Farmacia Lafayette: Saúde para Todos», cuja implementação teve início em Espanha em 2022. Mais de 40 farmácias da rede Ecoceutics já adotaram este modelo, registando um crescimento médio das vendas superior a 20 % após a sua transformação. Em linha com a coerência da marca a nível europeu, estas farmácias evoluirão progressivamente para a identidade da Farmacia Lafayette.

Com base nestes resultados, a Hygie31 Espanha impulsionará no mercado espanhol o desenvolvimento do conceito «Saúde para Todos», apoiando-se nas farmácias das redes do grupo e na implementação progressiva do modelo Farmacia Lafayette. O modelo combina preços baixos todos os dias em produtos de parafarmácia, uma ampla oferta de produtos e uma abordagem de saúde baseada em serviços e aconselhamento farmacêutico.

A Espanha conta com mais de 20 000 farmácias e um dos ecossistemas de farmácias independentes mais extensos da Europa. Neste cenário, a Hygie31 Espanha irá articular um modelo que permitirá reforçar a competitividade das organizações que o integram através da partilha de conhecimento, ferramentas tecnológicas e capacidades de negociação conjunta por meio de acordos comerciais, tanto a nível nacional como europeu. «A aliança com a CentralFarma vai nesse sentido», afirmaram.

O grupo com sede em Sevilha, fundado em 2014 por Gustavo Caba, integra 230 farmácias e ultrapassa os 300 milhões de euros de volume de negócios agregado. Atualmente, posiciona-se como um dos pilares operacionais do novo ecossistema da Hygie31 em Espanha, contribuindo com a sua liderança territorial e a sua estrutura de apoio às farmácias independentes.

Como parte do seu plano de crescimento na Península Ibérica, a Hygie31 prevê futuras alianças estratégicas com organizações independentes. O objetivo é atingir as 1.000 farmácias em 2030 e continuar a reforçar o papel da farmácia como agente de saúde de proximidade. «O nosso objetivo é acompanhar os grupos e as farmácias que pretendam evoluir num ambiente cada vez mais exigente, mantendo a sua autonomia e identidade», salienta Valero Pallàs.