IAPMEI está a analisar se Unbabel concluiu os projetos financiados pelo PRR

O IAPMEI está analisar os elementos apresentados pela Unbabel que visam comprovar a conclusão dos seus projetos no âmbito do consórcio Center for Responsible AI. Em caso de não conclusão, a empresa, que recentemente foi declarada insolvente, terá de fazer a devolução dos montantes investidos via Plano de Recuperação e Resiliência. A Unbabel recebeu 13,3 milhões no âmbito deste consórcio.

“A entidade beneficiária, Unbabel, apresentou elementos que visam comprovar a conclusão dos PPS sob a sua responsabilidade no âmbito da Agenda Mobilizadora Center for Responsible AI, encontrando-se atualmente esses elementos a ser analisados”, adianta ao ECO fonte oficial do IAPMEI quando questionada sobre o estado dos projetos da Unbabel no âmbito do consórcio.

Em agosto do ano passado, dos 21 projetos a realizar até junho de 2026 pelo consórcio Center for Responsible AI, apenas dois estavam concluídos e nenhum deles era da então líder do consórcio, financiado em mais de 50 milhões de euros pelo PRR. Os quatros projetos da scaleup nacional, que tinha acabado de ser comprada pela americana TransPerfect, estavam “em curso”, garantia então o IAPMEI, com base em informação relativa ao 2.º trimestre de 2025.

A compra dos ativos da Unbabel pela Transperfect levou à mudança de liderança do consórcio, tendo entretanto a mesma, tal como avançou em primeira mão o ECO, sido assumida pela Sword Health, a segunda empresa mais beneficiada pelo PRR no âmbito do consórcio que, em mãos, tem um total de 21 projetos (PPS).

A venda da Unbabel, soube-se mais tarde, gerou perdas praticamente totais para alguns investidores — a empresa levantou ao longo dos anos cerca de 100 milhões de euros — e, em dezembro do ano passado chegou aos tribunais nacionais, por via de uma ação pauliana do fundo Buenavista Equity Partners, no valor de 12,75 milhões de euros. Na prática, uma impugnação que permite aos credores contestarem judicialmente contratos celebrados pelos devedores de onde resultem prejuízos para os legítimos interesses dos credores.

Uma ação que levou a empresa a avançar com um processo de insolvência nos Tribunais, tendo a sentença sido proferida a 10 de março, tal como avançou o ECO.

No âmbito do consórcio, para a realização dos quatro PPS, a Unbabel tinha direito a um financiamento de 14,8 milhões, tendo recebido 13,3 milhões, ou seja, 89,6% do financiamento, segundo o Portal da Transparência. Valor que terá de ser devolvido, caso os projetos não fiquem concluídos até à data prevista: 30 de junho de 2026.

“Nos termos aplicáveis a todas as agendas mobilizadoras do PRR, o eventual não cumprimento das obrigações contratuais, incluindo os PPS previstos, implica a devolução dos montantes já recebidos relativamente às obrigações não cumpridas, sendo essa responsabilidade da própria entidade beneficiária”, refere fonte oficial do IAPMEI quando questionada pelo ECO.

“O IAPMEI acompanha a situação e adotará as medidas previstas caso venha a ser verificado incumprimento”, ressalva fonte oficial.