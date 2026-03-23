Inteligência artificial impulsiona uma nova etapa na logística do setor do luxo

A inteligência artificial está a impulsionar uma nova etapa na logística do setor do luxo, onde as empresas que adotam tecnologias avançadas são 23 % mais rentáveis, de acordo com uma análise da Accenture.

O estudo da operadora logística GXO destaca que a cadeia de abastecimento se tornou o centro da estratégia das marcas de luxo. A capacidade de antecipar a procura e gerir operações complexas é essencial para a rentabilidade num ambiente competitivo. A pressão para oferecer disponibilidade constante está a redefinir o setor.

As tecnologias de inteligência artificial permitem às empresas processar grandes volumes de informação em tempo real. Isto otimiza decisões logísticas que antes dependiam de processos manuais. Desde a previsão da procura até à gestão de inventários, os algoritmos estão a melhorar a eficiência e a reduzir os custos operacionais.

De acordo com as últimas análises da Accenture, as organizações com cadeias de abastecimento avançadas registaram um aumento de 23 % na rentabilidade. Estudos do MIT também corroboram esta tendência, revelando um aumento da produtividade entre 15 % e 20 % devido à implementação da inteligência artificial na logística.

DESAFIO NA LOGÍSTICA

Neste contexto, a GXO destaca os desafios que o setor do luxo enfrenta. Os consumidores esperam um serviço de alta qualidade em todas as etapas da sua experiência. Desde a disponibilidade do produto até à gestão do envio, as expectativas são elevadas e exigem uma infraestrutura avançada e equipas qualificadas.

A empresa salienta que a visibilidade do inventário em tempo real é fundamental. Isto é conseguido através da automatização, da robótica e de sistemas de análise preditiva. Além disso, as previsões baseadas em inteligência artificial permitem um planeamento mais eficiente das equipas e uma otimização das existências.

O boom do comércio eletrónico e a volatilidade do consumo acrescentam complexidade à logística do setor do luxo. Um lançamento viral ou uma campanha digital podem disparar a procura de um produto em questão de horas. As marcas devem estar preparadas para responder rapidamente a estas mudanças.

Para gerir esta volatilidade, as empresas estão a reforçar a sua infraestrutura logística. Estão a recorrer a operadores especializados capazes de gerir redes internacionais de armazéns e sistemas de rastreabilidade em tempo real. Isto é essencial para garantir que cada encomenda chegue a tempo e em perfeitas condições.

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

A experiência premium do cliente tornou-se um aspeto essencial do produto no setor do luxo. Garantir que cada encomenda chegue em ótimas condições é tão importante quanto o design ou a criatividade. Isto traduz-se numa vantagem competitiva significativa num mercado tão exigente.

A transformação digital na logística do setor do luxo não só melhora a eficiência operacional, como também permite às marcas oferecer um serviço mais personalizado. A capacidade de se adaptar rapidamente às tendências do mercado é vital para manter a relevância e satisfazer as expectativas dos consumidores.

Em conclusão, a inteligência artificial está a redefinir a logística do setor do luxo. As empresas que implementam estas tecnologias avançadas não só melhoram a sua rentabilidade, como também se posicionam melhor para enfrentar os desafios do futuro. A evolução da logística torna-se assim um pilar fundamental para o sucesso no setor do luxo.