Leilões. Carros, relógios e arte no topo das preferências dos portugueses

Um Mercedes-Benz dos anos 60 foi um dos artigos mais caros adquiridos em leilão em Portugal em 2025. Duas obras de arte também alcançaram valores importantes e os Rolex estão entre os mais procurados.



Um Mercedes-Benz 190 SL de 1961 foi comprado por 73 mil euros, um quadro de Mike Bidlo intitulado Not Pollock (Umber over Yellow over Blue over Violet over Red over Black) por 10 mil euros e uma peça de porcelana, Twisting Back, Multiplying, de Harumi Nakashima, por 8.800 euros. Estas três vendas estão entre os artigos mais caros que os portugueses adquiriram nos leilões Catawiki em 2025, confirmando as tendências: relógios, arte moderna e contemporânea e decoração para casa e jardim são as categorias mais procuradas pelos consumidores portugueses.

É também na arte que encontramos o recordista de licitações. Um quadro original de Antoon van Dyck lidera o ranking com 70 licitações, tornando-se o objeto mais licitado adquirido por um licitante português em 2025, de acordo com a informação da leiloeira online em comunicado.

E são das mesmas categorias, os artigos de vendedores portugueses que registaram resultados mais significativos: um Rolex Daytona 116500LN de 2010-2020 foi vendido por 22.500 euros, a coleção de moedas As Moedas de Ouro dos Descobrimentos por 12.800 euros e o óleo sobre tela Hortense de Beauharnais, de François Pascal Simon Gérard, por 10.837 euros.

Os automóveis são uma das categorias mais populares na plataforma de leilões. Para lá das vendas e compras é a que reúne mais interação em termos de “gostos”. E os modelos mais populares são:

Ferrari 208 GTS Turbo (1983)

Volkswagen T1 Samba 23 Windows (1970)

Jeep Wrangler YJ 5.9 V8 (1987)

Quanto aos relógios, as marcas mais frequentemente mencionadas nos alertas em 2025 foram:

Rolex

Seiko

Omega

Por outro lado, segundo a Catawiki, as categorias de nicho também estão a crescer. Em 2025, categorias como arte japonesa, metais preciosos e Pokémon aumentaram mais de 100% no número de lotes vendidos, diz a leiloeira.

Os dados de 2025 confirmam a consolidação dos leilões online como um canal de compra cada vez mais relevante em Portugal. “Os dados de 2025 mostram que os consumidores portugueses estão cada vez mais confiantes na compra através de leilões online. Estamos a assistir a um crescimento significativo de novos licitantes e a uma procura crescente por artigos únicos e especiais, desde carros clássicos até arte contemporânea. Portugal está a emergir como um mercado chave para a Catawiki”, afirma Ravi Vora, CEO da Catawiki.

Segundo a plataforma, os portugueses investiram quase 120 milhões de euros na Catawiki desde que em 2016 entrou no mercado nacional e adquiriram mais de um milhão de objetos. Destes, mais de 150 mil artigos foram adquiridos no último ano, o que representa um aumento de 20% face a 2024. O número de licitantes aumentou 37% em 2025, isto é, cresceu o número de pessoas que fizeram uma oferta pela primeira vez, em relação a 2024. E 28% venceram um leilão pela primeira vez.