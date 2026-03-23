Obituário

Morreu antigo primeiro-ministro francês Lionel Jospin

  • Lusa
  • 9:38

Chefe de governo durante o primeiro mandato do presidente conservador Jacques Chirac, Jospin liderou o PS francês de 1981 a 1988, sucedendo ao histórico François Miterrand, e depois entre 1995 e 1997.

O antigo primeiro-ministro francês Lionel Jospin, chefe de executivo entre 1997 e 2002, morreu esta segunda-feira aos 88 anos de idade, informou a família do socialista à agência de noticias francesa AFP.

Jospin, chefe de governo durante o primeiro mandato do presidente conservador Jacques Chirac, liderou o PS francês de 1981 a 1988, sucedendo ao histórico François Miterrand, e, depois, entre 1995 e 1997.

O político francês concorreu sem sucesso às eleições presidenciais francesas de 1995 e de 2002, nas quais o líder da extrema-direita Jean-Marie Le Pen conseguiu chegar à segunda volta.

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