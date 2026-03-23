O que são fundos de Investimento?

Os fundos de investimento reúnem o capital de vários investidores para aplicar numa carteira diversificada de ativos, como ações, obrigações ou outros produtos financeiros, sendo geridos por profissionais especializados.

Vantagens

Gestão Profissional: Os investidores beneficiam de uma gestão profissional sem precisar escolher títulos individuais, focando-se apenas na classe de ativos (ex.: ações ou obrigações). É possível também questionar a gestão sobre o desempenho do fundo.

Diversificação: Os fundos oferecem acesso a uma ampla gama de entidades, proporcionando uma diversificação que seria difícil de alcançar individualmente, reduzindo o risco associado a investimentos específicos.

Impostos: O imposto sobre ganhos só é pago quando o fundo é resgatado, geralmente em momentos de necessidade de liquidez, o que pode ser mais eficiente do ponto de vista fiscal.

Desvantagens

Custos e Taxas: Fundos cobram comissões de gestão e, por vezes, taxas de desempenho, que podem reduzir os retornos líquidos.

Menos Controlo: Os investidores têm menos visibilidade sobre os investimentos específicos uma vez que pagam pela gestão profissional.

Em resumo, os fundos oferecem diversificação e gestão profissional, mas envolvem custos e menos controlo direto sobre os investimentos. Avaliar essas características ajuda a determinar se são adequados para os seus objetivos financeiros.

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