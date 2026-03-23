Porque é que um incentivo fiscal de 30% ainda é calculado em Excel?

O Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI), previsto no Código Fiscal do Investimento, permite às empresas deduzirem até 30% do investimento produtivo em sede de IRC. Apesar do impacto potencial, a avaliação deste benefício continua muitas vezes dependente de cálculos manuais e da elaboração técnica de um dossier fiscal exigente.

Esta realidade faz com que muitas empresas apenas analisem o incentivo depois de investir, ou simplesmente não tenham tempo para o analisar, de todo.

Foi neste contexto que a Grownt desenvolveu aquela que se apresenta como a primeira calculadora de incentivos fiscais dedicada ao RFAI em Portugal, e possivelmente uma das primeiras na Europa, que pode ver aqui.

A plataforma permite introduzir os dados essenciais do investimento e obter, de forma totalmente gratuita, uma estimativa do benefício fiscal. O pagamento de uma fee residual permite ainda ter o cálculo detalhado e um relatório técnico completo em apenas segundos. Processos que tradicionalmente exigiam horas, ou mesmo dias, de análise podem agora ser realizados praticamente de forma imediata.

Mas a tecnologia, por si só, não resolve tudo. A aplicação correta do RFAI continua a exigir conhecimento técnico.

Por essa razão, a Grownt lançou também um programa de formação especializado em RFAI, estruturado em três níveis progressivos: O primeiro módulo, Fundamentos Estruturais do RFAI, introduz o enquadramento legal do regime, as condições de elegibilidade e a metodologia de cálculo do benefício fiscal.

O segundo nível, Domínio Técnico do RFAI, inclui integralmente o primeiro módulo e aprofunda a análise prática de projetos de investimento.

Por fim, o programa Especialização Master integra todos os módulos anteriores e acrescenta formação avançada sobre temas como o cálculo do incentivo em projetos de maior dimensão, o enquadramento do benefício na Modelo 22, processos de substituição e análise de casos práticos completos. Para as empresas, esta combinação entre formação especializada e tecnologia permite manter equipas atualizadas e reduzir significativamente o tempo necessário para avaliar e estruturar o incentivo.

Para profissionais das áreas fiscais, financeira ou contabilística, representa também uma oportunidade de especialização numa área onde a procura por conhecimento técnico é crescente. Aliando o domínio do regime ao uso de ferramentas que automatizam cálculos e simplificam relatórios, torna-se possível prestar um serviço mais rápido, rigoroso e eficiente, reduzindo horas de trabalho e aumentando o valor acrescentado para as organizações e para os clientes.

Link da calculadora: Calculadora RFAI – A primeira calculadora automática RFAI do mercado europeu

Link da formação: RFAI