Portugueses jogam 63 milhões por dia nos casinos online

Os portugueses gastaram 63 milhões de euros por dia em apostas nos jogos online durante o ano passado, de acordo com os números publicados pelo Diário de Notícias (acesso pago) na edição de segunda-feira.

Ao todo, de acordo com dados divulgados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), o volume de dinheiro investido em resultados desportivos ou em jogos de fortuna ou azar em Portugal ultrapassou os 23 mil milhões de euros em 2025.

Comparando com os números de 2024, verifica-se uma descida nas apostas desportivas – de 2.053,3 milhões para 2.034,9 milhões de euros no ano passado — e uma subida nos jogos de fortuna e azar – 18 mil milhões de euros há dois anos, menos cerca de três mil milhões que em 2025.