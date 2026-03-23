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Puig e Estée Lauder negoceiam fusão para criar grupo no valor de 34,5 mil milhões de euros

  • ECO
  • 20:24
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A gigante norte-americana de cosméticos Estée Lauder está a negociar um acordo para se fundir com o grupo espanhol de beleza Puig, que confirmou as negociações.

A gigante norte-americana de cosméticos Estée Lauder está a negociar um acordo para se fundir com o grupo espanhol de beleza Puig, proprietário de marcas de design como Jean Paul Gaultier e Dries Van Noten, refere o Expansión. Caso esta fusão tenha luz verde, o grupo passará a valer mais de 40 mil milhões de dólares, cerca de 34,5 mil milhões de euros.

Em comunicado, a Puig confirmou as negociações e garantiu que não foi tomada qualquer decisão definitiva nem alcançado qualquer acordo.Enquanto não houver um acordo, não é possível garantir que venha a haver uma operação nem os seus termos”, sublinhou a empresa espanhola proprietária de marcas como a Rabanne e Charlotte Tilbury.

Em 2024, a Puig realizou uma oferta pública inicial, fixando o preço das suas ações em 24,50 euros, numa operação que avaliou o grupo em 13,9 mil milhões de euros.

Ainda assim, o valor das suas ações têm vindo a descer, tendo a empresa uma capitalização em bolsa de quase 9 mil milhões de euros no fecho do mercado nesta segunda-feira. Já a capitalização em bolsa da Estée Lauder ronda os 32 mil milhões de dólares.

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