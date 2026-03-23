Puma volta a recrutar cantora Rosé para promover os ténis H-Street

A cantora sul coreana Rosé é o rosto dos ténis H-Street da Puma. Oficialmente relançados em 2025, os H-Street têm a sua herança nos modelos de running do início de 2000.

A artista sul coreana Rosé volta a colaborar com a Puma, após ter-se tornado embaixadora global da marca em 2024. Na mais recente campanha da Puma, desenhada para promover os ténis H-Street, a narrativa foca-se na artista Rosé a conquistar o bairro, “encontrando uma nova casa para si e para os ténis da PUMA formulados com base no desempenho“, explica a marca, em comunicado.

Oficialmente relançados em 2025, os H-Street têm a sua herança nos modelos de running do início de 2000. Adaptados a partir de um modelo de corrida dos arquivos da marca, os H-Street são a evolução dos Harambee da Puma do final dos anos 90. “Os H-Street assinalam o mundo de Rosé e um novo quotidiano que envolve convívios com os vizinhos e barbecues“, acrescenta ainda a marca.

No âmbito desta nova campanha, os H-Street são apresentados num esquema de cores em preto e prateado, com a parte superior em malha leve e detalhes de design “nostálgicos”, incluindo a biqueira em forma de T e um formato inspirado nas corridas.

A campanha foi desenhada pela agência criativa Anomaly, baseada em Nova Iorque e que conta com escritórios em Berlim, Toronto, Londres, Los Angeles e Xangai. Entre os seus clientes estão a Google e a LVMH. A Havas é a agência de meios, a nível global.