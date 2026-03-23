Schara assina uma aliança estratégica com o seu principal parceiro industrial para impulsionar o seu plano de crescimento

A Schara formalizou uma aliança estratégica com o Premium Food Group (PFG), um grupo alemão do setor da carne, propriedade da família Tönnies e líder no mercado europeu. O acordo reforça a sua estratégia de crescimento e consolida o seu «compromisso histórico com os mais elevados padrões de qualidade que têm definido a sua marca há mais de sete décadas», explicou.

A aliança articula-se através de uma colaboração estratégica e industrial na qual participam ambos os parceiros e que será liderada por Sabine Schara como diretora executiva.

Na nova estrutura, a Schara contribuirá com a sua marca e conhecimento do produto, o seu fundo de comércio e a sua posição de liderança em enchidos de qualidade no mercado espanhol, enquanto a PFG contribuirá com a sua capacidade produtiva e visão estratégica. A aliança permitirá ampliar o portfólio com algumas novidades que serão apresentadas a partir da próxima semana na Alimentaria.

Esta aliança estratégica representa um passo significativo na colaboração que a Schara e a PFG iniciaram em 2023, quando a empresa sediada em Barcelona se viu impossibilitada de continuar a produção nas suas instalações. A família Tönnies desempenhou um papel fundamental para garantir a continuidade industrial da SCHARA na sua principal categoria de produtos: as salsichas. Desde então, a relação entre ambas as empresas tem evoluído de forma fluida, apoiada por uma forte afinidade entre as duas empresas.

Tanto a Schara como a PFG partilham a mesma visão empresarial, colocando no centro da sua estratégia a máxima qualidade do produto para o consumidor, a tradição charcutaria alemã e a sustentabilidade do modelo de empresa familiar — entendida como geradora de valor industrial e social.

O acordo permite à Schara manter o controlo da sua produção, garantindo a consistência do produto e a coerência da marca. Além disso, reforça a capacidade industrial da Schara para apoiar os seus planos de expansão a partir da sua posição de liderança no segmento das salsichas de qualidade, preservando o ADN artesanal que tem definido a marca há mais de 70 anos.