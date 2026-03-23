Semapa fecha venda da Secil e encaixa 1.081 milhões. Mantém 51% de cimenteira tunisina

A Semapa informou esta segunda-feira o mercado da conclusão da venda da Secil à espanhola Molins. Com esta operação, a holding da família Queiroz Pereira encaixa mais de mil milhões com a operação e estima mais-valia de 400 milhões de euros.

“A Semapa informa que concluiu nesta data a alienação da totalidade do capital social da sua participada Secil à Cementos Molins, tendo recebido nesta data a contrapartida (Equity Value) de 1.081 mil milhões de euros, o que corresponde à manutenção do enterprise value [equity mais dívida] anteriormente anunciado de 1,4 mil milhões de euros”, informou a Semapa ao mercado.

A holding esclarece ainda que irá manter uma participação de 51% no capital social da Société des Ciments de Gabés, uma cimenteira tunisina, “estando as partes a avaliar opções estratégicas para esta unidade”.

A aquisição da Secil pela Molins foi anunciada a 19 de dezembro. A Semapa estimou em 400 milhões de euros a mais-valia com a operação, valor que agora reitera, alertando, ainda assim, que o número exato será apurado após a conclusão dos trabalhos de auditoria às contas.

A Molins salienta, também em comunicado, que com a aquisição “reforça a sua presença em Portugal e entra no mercado brasileiro, consolidando a sua posição na América Latina. A operação representa um aumento significativo de escala para a empresa, elevando a Molins a uma nova dimensão no setor. Permite igualmente uma maior diversificação geográfica e reduz a exposição à volatilidade cambial.”

A cimenteira espanhola destaca que a aquisição amplia “a presença em áreas-chave, incluindo cimento, betão e agregados, soluções para a construção, soluções pré-fabricadas e economia circular, diversificando ainda mais o perfil de negócio e a presença nos mercados”.

“A integração da Secil apoia a transformação da nossa empresa e contribui para a construção de uma organização mais eficiente, ao mesmo tempo que reforça a nossa presença internacional e escala industrial”, destaca Marcos Cela, CEO da Molins.