Setor das ostras valoriza a diversidade do meio aquático e ganha espaço no mercado urbano

O setor da aquicultura e da ostricultura destacou a diversidade do meio aquático e a importância da água como recurso estratégico para uma indústria que ganha terreno no mercado urbano.

Por ocasião do Dia Mundial da Água, celebrado este domingo, o setor da chamada economia azul quis colocar em destaque a água como recurso vital para a sustentabilidade da atividade económica ligada a produtos intimamente associados ao meio aquático, como as ostras, cujo percurso até ao consumidor urbano depende de uma cadeia exigente que combina produção, depuração, distribuição e serviço.

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação (MAPA), só em 2024 as capturas de ostras por embarcações espanholas destinadas ao consumo humano atingiram 42 toneladas, com um valor superior a 258 000 euros.

Paralelamente, segundo o setor, a procura urbana de ostras está a evoluir. O produto está a passar do âmbito da «celebração» para experiências mais frequentes quando apresentado numa linguagem compreensível: proveniências, estilos, nuances e diferenças de sabor consoante a origem. Essa transição de «provar» para compreender realmente o que se escolhe está a alargar a base de consumidores e a consolidar uma cultura de produto mais informada, indicam.

Neste contexto, empresas como a Ostras Pedrín, que funciona como uma franquia, construíram a sua proposta com base na especialização e na origem como eixo central da experiência, trabalhando diretamente com viveiros em diferentes pontos de Espanha e França, o que lhes permite controlar todo o ciclo, desde a criação até ao transporte e ao serviço.

Essa rastreabilidade, pouco comum na restauração especializada, como salientam, traduz-se na consistência do produto, mesmo ao replicar o conceito em diferentes locais, e aproxima o consumidor das diferenças de proveniência, estilos e nuances deste produto.

Em Madrid, a Ostras Daniel Sorlut consolidou-se no Mercado de San Miguel com um formato em que a degustação se integra numa «experiência rápida, aberta e de grande fluxo». «O público prova, compara e reconhece o produto num ambiente icónico», o que serve para «normalizar o consumo e dar visibilidade à ostra perante públicos diversos».

Em Valência, o De Claire Oyster Bar «consolida uma abordagem de bar de ostras que combina um serviço ágil com um contexto didático sobre origens e perfis de sabor». A sua proposta está em linha com a tendência de deslocar o consumo de ostras de ocasiões especiais para um consumo mais frequente.

Neste sentido, o setor aposta na ligação entre o meio aquático e a cadeia de valor da indústria, ao mesmo tempo que promove um consumo urbano cada vez mais informado.