Taxas Euribor sobem a 6 e a 12 meses para máximos de mais de um ano

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, subiram a três, a seis e a 12 meses e nos dois prazos mais longos para máximos desde fevereiro de 2025 e outubro de 2024, respetivamente.

A taxa Euribor a seis meses avançou para 2,468% , mais 0,062 pontos do que na sexta-feira e um máximo desde fevereiro de 2025.

, mais 0,062 pontos do que na sexta-feira e um máximo desde fevereiro de 2025. No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,740% , mais 0,082 pontos do que na sessão anterior e um novo máximo desde outubro de 2024.

, mais 0,082 pontos do que na sessão anterior e um novo máximo desde outubro de 2024. A Euribor a três meses também subiu hoje, ao ser fixada em 2,129%, mais 0,018 pontos.

Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.