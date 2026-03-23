Turismo entra em “consolidação” com crescimento mais moderado em 2026. Prevê 34 milhões de hóspedes

O turismo em Portugal entra numa fase de “consolidação” com os dados a apontarem para um crescimento mais moderado em 2026. São esperados entre 31,1 e 34 milhões de turistas, face aos 32,5 milhões registados em 2025, e proveitos totais entre 6,6 e 7 mil milhões de euros, abaixo dos 7,2 mil milhões alcançados no mesmo período.

Segundo mostram os dados do Barómetro do Turismo do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), os profissionais do setor projetam ainda entre 80,1 e 83 milhões de dormidas, em linha com as 82,1 milhões de dormidas registadas o ano passado.

“Após um 2024 excecional e um 2025 em máximos históricos, 2026 deverá marcar uma fase de consolidação, com crescimento mais moderado e proveitos a refletirem a valorização contínua do setor”, afirma o presidente do IPDT. “Com receitas próximas dos 30 mil milhões de euros e um saldo da balança turística acima dos 20 mil milhões, quase o triplo de 2014, o turismo afirma-se como pilar estratégico, representando mais de 10% do PIB, face aos 5,9% de há pouco mais de uma década”, nota Jorge Costa.

Após um 2024 excecional e um 2025 em máximos históricos, 2026 deverá marcar uma fase de consolidação, com crescimento mais moderado e proveitos a refletirem a valorização contínua do setor. Jorge Costa Presidente do IPDT

De acordo com o IPDT, Portugal registou, no ano passado, 32,5 milhões de hóspedes, mais 3% do que em 2024 (31,6 milhões). Este crescimento foi sustentado por dinâmicas distintas entre mercados: os hóspedes residentes em Portugal cresceram 5% (12,8 milhões em 2025), enquanto os internacionais cresceram 2% (19,7 milhões em 2025).

As receitas turísticas em Portugal registaram, em 2025, um novo máximo histórico: 29,13 mil milhões de euros, mais 5% do que no ano anterior.

Acessibilidades são o principal desafio

Apesar do cenário globalmente positivo, o setor enfrenta desafios, com o barómetro a identificar as acessibilidades e a mobilidade como o principal desafio, apontado por 48% dos participantes. A escassez de recursos humanos qualificados, referida por 45% dos especialistas, surge como outro entrave relevante, seguida dos riscos associados à instabilidade económica e financeira internacional (43%). A pressão turística em determinados destinos é mencionada por 32%, sublinhando a necessidade de uma melhor gestão de fluxos.

O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, descartou no mês passado a ideia que existe turismo a mais em Portugal, assim como uma dependência excessiva do peso do setor na economia, defendendo até que há potencial para crescimento.

Requalificação e diversificação da oferta na agenda

Para reforçar a competitividade de Portugal enquanto destino turístico, os profissionais do setor apontam como prioridades a requalificação e diversificação da oferta turística (41%), a melhoria das infraestruturas e acessibilidades (27%) e a valorização dos recursos humanos (25%), com vista a um crescimento mais equilibrado e sustentável.

Por outro lado, a segurança (16%) continua a ser um fator determinante para a confiança dos visitantes e para a reputação internacional do país.

O Barómetro do Turismo do IPDT identifica ainda as principais tendências para 2026: o autocuidado e a regeneração lideram a lista, seguidos por destinos escolhidos em função do estado de espírito, o turismo literário e a desintoxicação digital.

Entre as dez principais tendências destacam-se ainda a procura por silêncio e refúgio, o regresso a destinos para experiências mais profundas e o uso da Inteligência Artificial como “suporte discreto à personalização da experiência”.