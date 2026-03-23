Vendas de habitação diminuíram na Madeira em 2025

O valor das vendas de habitação na Madeira fixou-se em 968,8 milhões de euros, em 2025, menos 5,6% face ao ano anterior, indicou esta segunda-feira a Direção Regional de Estatística (DREM).

Na informação divulgada, a DREM refere que a venda de alojamentos novos situou-se em 313,8 milhões de euros, menos 30,9%, enquanto nas habitações já existentes o valor ascendeu a 665,1 milhões de euros, representando um aumento de 14,5%.

No total, foram transacionados 3.303 alojamentos na Madeira, no ano passado, menos 13,5% em relação a 2024. Das 3.303 habitações, 2.527 já existiam e 776 eram novas, adianta ainda a Direção Regional de Estatística.

No conjunto do território nacional, foram transacionados 169,8 mil alojamentos, no ano passado, um aumento de 8,6% face ao ano anterior.

A maioria das habitações vendidas na Região Autónoma da Madeira (90%) foram compradas por cidadãos com domicílio fiscal em território nacional, enquanto 5,7% dos compradores apresentava domicílio fiscal na União Europeia e 4,3% noutras regiões do mundo.