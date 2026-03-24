5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, é divulgada a estimativa rápida sobre o setor industrial e dos serviços na Zona Euro em março, medido pelo Índice de Gestores de Compras (PMI). Já a associação comercial American Petroleum Institute vai revelar os dados dos stocks de crude nos EUA e o primeiro-ministro espanhol vai apresentar a posição do governo sobre guerra no Médio Oriente perante o Congresso. A marcar o dia está ainda um relatório sobre a corrupção da OCDE e as medidas de coação dos arguidos da Operação Lúmen.

Como evoluiu o setor industrial e dos serviços na Zona Euro?

Esta terça-feira é divulgada a estimativa rápida sobre o setor industrial e dos serviços na Zona Euro em março, medido pelo Índice de Gestores de Compras (PMI) composto pelo Hamburg Commercial Bank e compilado pela S&P Global. Em fevereiro, a atividade empresarial na Zona Euro registou uma aceleração, impulsionada por uma recuperação no setor industrial e um crescimento contínuo nos serviços. O PMI Composto da Zona Euro subiu para 51,9 em fevereiro, contra 51,3 em janeiro, atingindo o valor mais alto em três meses.

API revela inventários de crude

Numa altura em que os preços do combustíveis estão sobre pressão, a associação comercial American Petroleum Institute (API) vai revelar os dados dos stocks de crude nos EUA na semana terminada a 21 de março. Na segunda-feira, Donald Trump disse que os Estados Unidos mantiveram conversações com o Irão e que as duas partes têm “pontos de acordo importantes”. Confirmando-se esse cenário, o preço do petróleo irá cair “como uma pedra”, afirmou o presidente dos EUA.

Sánchez apresenta posição do governo espanhol sobre a guerra

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, vai apresentar a posição do governo sobre guerra no Médio Oriente perante o Congresso. No domingo, Sánchez exigiu a abertura do Estreito de Ormuz e a preservação dos recursos energéticos do Médio Oriente, alertando que a guerra entre Irão, Estados Unidos e Israel pode provocar uma crise energética global.

OCDE lança relatório sobre corrupção

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) vai divulgar a 2.ª edição do relatório “Perspetivas de Combate à Corrupção e à Integridade para 2026”. A apresentação fica a cargo da diretora de Governação Pública da OCDE Elsa Pilichowski no âmbito do Fórum Global Anticorrupção e Integridade da OCDE de 2026. O relatório avalia as regulamentações anticorrupção e de integridade e a sua implementação em 62 países, com notas individuais para cada país com base nos dados mais recentes dos Indicadores de Integridade Pública da OCDE; fornece recomendações para remediar as lacunas nos sistemas de integridade; e destaca as áreas de risco de corrupção em evolução, incluindo a fraude, a contratação pública e o crime organizado.

Divulgadas medidas de coação dos arguidos da Operação Lúmen

Esta terça-feira, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto vão ser divulgadas as medidas de coação dos arguidos da Operação Lúmen, que investiga alegados crimes económicos em contratos para a instalação de luzes de Natal. Os quatro arguidos detidos foram libertados no sábado, dia 21 de março. Em causa estão alegados crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa. Dez municípios, incluindo Lisboa, foram alvo de buscas.