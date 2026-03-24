98% das famílias espanholas supervisionam as compras online dos seus filhos adolescentes, de acordo com um estudo da Fad Juventud e da Amazon

As famílias espanholas supervisionam praticamente todas as atividades de compra dos seus filhos através de diversos mecanismos, com 98,1% a monitorizar as compras online, de acordo com os resultados do estudo «Consumo online em família», que analisa o consumo online e os hábitos de compra em famílias espanholas com adolescentes entre os 12 e os 17 anos e que foi apresentado esta terça-feira pela Fad Juventud e pela Amazon.

Com uma amostra de 1.032 pais e mães em Espanha, a investigação indica que essa supervisão das compras online dos seus filhos e filhas inclui a preferência por rever e supervisionar o que compram na Internet (44,15%) e não permitir que façam compras online sem autorização prévia (42,59%).

Além disso, essa supervisão inclui um aspeto educativo, uma vez que os pais e mães afirmam que aconselham os jovens para que não desperdicem o seu dinheiro (92,7%), os sensibilizam para a necessidade da sua aprovação caso queiram comprar algo de valor elevado (90,1%) e promovem a comunicação na família para que lhes contem em que e como gastam o seu dinheiro (84,1%).

Quanto à autoperceção que os pais têm sobre o consumo dos filhos, declaram uma média de 7,1 no grau de responsabilidade no consumo. Também consideram que os seus filhos têm um consumo menos responsável, com uma média de 6,2, quase um ponto de diferença na comparação com a média das suas pontuações.

Neste sentido, Beatriz Martín Padura, diretora-geral da Fad Juventud, salientou que: «A discrepância que observamos entre a forma como os pais e os adolescentes se percebem não é contraditória, mas sim parte do próprio processo educativo. As famílias estão a transmitir valores de consumo responsável, especialmente aspetos como a poupança, a sustentabilidade ou o uso consciente do dinheiro, mas é necessário tempo e acompanhamento para que os adolescentes os incorporem nos seus hábitos. Por isso, para além da supervisão, o papel da família como agente educativo continua a ser fundamental também no ambiente digital.»

Por outro lado, entre as informações que o estudo oferece sobre como as famílias espanholas navegam pelo comércio online, destaca-se o facto de as compras em lojas físicas continuarem a ser muito relevantes entre a população adolescente. 93,4% compraram fisicamente pelo menos uma vez no último ano, contra 62,7% que compraram online.

A investigação destaca que 82,6% dos pais realizaram compras online a pedido explícito dos filhos, principalmente de roupa e calçado (53,5%); videojogos e produtos digitais (25,1%); e eletrónica (21,2%).

As principais razões citadas foram a responsabilidade parental (42,7%), o facto de os filhos e filhas não disporem de meios de pagamento válidos (35,2%) e o facto de os filhos e filhas serem demasiado jovens para comprar de forma independente (23,9%).

Segundo Ana Sánchez Jaúregui, diretora de consumo da Amazon, «estes dados confirmam que o comércio retalhista online, e mais concretamente a nossa loja na Amazon.es, é um serviço concebido para adultos e é assim que as famílias espanholas o entendem. Mas, mais importante ainda, reflete que os pais estão a desempenhar ativamente o seu papel, estabelecendo regras claras em casa sobre as compras online. A grande penetração do que o estudo denomina «compra vicária» (pais que compram online para os seus filhos) confirma um padrão familiar saudável, em que os pais estão envolvidos, supervisionam e utilizam essas compras como oportunidades para educar para um consumo responsável».

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

A segurança contra o assédio ou a fraude digital surge como uma prioridade máxima para as mães e os pais espanhóis, com preocupações significativas sobre: ciberassédio (76,9%); assédio sexual online (76,7%); contacto com adultos desconhecidos (76,2%); fraude e burlas online (62,3%); e roubo de dados bancários e pessoais (57,1%).

Em resposta, 87,4% das famílias estabeleceram regras claras em casa sobre o comportamento online, enquanto 58,7% utilizam controlos parentais em dispositivos e plataformas.

Por outro lado, as famílias transmitem ativamente valores de consumo responsável e sustentabilidade aos seus filhos através das seguintes ações: promover produtos reutilizáveis e duradouros (79,3%); dar o exemplo através dos seus próprios hábitos de compra (75,5%) e educar sobre a poupança e a redução do consumo e do desperdício de energia (71,1%)

O estudo também aponta uma tendência crescente para o consumo de produtos em segunda mão, com 56,2% dos pais e mães a comprar produtos em segunda mão no último ano. No entanto, os fatores económicos (81,2%) continuam a ser o principal motor para este tipo de compras, mais do que as preocupações ambientais (30,5%).

Em conjunto, o estudo reflete que o consumo em família é muito mais do que uma prática quotidiana: é um espaço fundamental onde se configuram valores, hábitos e formas de se relacionar com o ambiente. Num contexto marcado pela digitalização e pela pressão do consumo, o papel das famílias é determinante para acompanhar os adolescentes no desenvolvimento de uma relação mais consciente, crítica e equilibrada.