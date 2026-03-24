Akur8 compra Slope em fusão no negócio de software para atuários

A Akur8, plataforma de IA Atuarial, anunciou a aquisição da Slope Software, uma plataforma integrada de modelagem atuarial nativa em nuvem para seguradoras de vida e fundos de pensão. A transação expande a oferta da Akur8 para além do segmento Não Vida (Property and Casualty – P&C), ingressando no mercado de Vida e Previdência (L&A).

Com mais de 300 clientes em mais de 40 países, incluindo as seguradoras globais AXA, Generali, Munich Re, Europ Assistance, Tokio Marine e MS&AD, a Akur8 anuncia mais de 3 mil atuários a utilizarem diariamente para construir seus modelos atuariais.

Nesta fusão a Slope traz uma tecnologia complementar com a modelação atuarial de fluxos de caixa (longo prazo) usada para pricing, valuation e forecasting enquanto a Akur8 já pricing e reserving com IA. Juntas conseguem oferecer uma solução completa para atuários – uma espécie de “one-stop shop” para seguradoras multi-linha.

Com este passo, a software house especializada passa a competir em IA & pricing com a Earnix e Zelros, no Actuariado tradicional com a Moody’s, Milliman e FIS Prophet e nas Core insurance platforms com a Guidewire e a Duck Creek.

A Akur8 é uma insurtech nascida em Paris, em 2018, através de Samuel Falmagne – cofundador e atual CEO, Guillaume Beraud-Sudreau, Jean-Marc Leoni e Brune de Linares atualmente Chief Client Officer. Lançou a solução comercial em 2019 e através de rondas de financiamento juntou ao capital a BlackFin Capital Partners, a MTech Capital, a One Peak Partners, a Partners Group, a Guidewire e a FinTLV.