Alexandra Navarro é a nova head of growth and operations da Public’

Alexandra Navarro conta com uma experiência de 26 anos na área da comunicação e media. Mais recentemente, até julho de 2025, foi client managing director na Sammy.

A Public’ nomeou Alexandra Navarro como head of growth and operations. A agência de comunicação especializada em public relations e influencer marketing pretende assim reforçar a relação com clientes, impulsionar a expansão do negócio e otimizar a coordenação das operações da agência.

Alexandra Navarro conta com uma experiência de 26 anos na área da comunicação e media, tendo iniciado o seu percurso profissional na RTP, como account manager, e posteriormente desenvolvido uma carreira de duas décadas no Omnicom Media Group.

Destaca-se ainda o seu papel na liderança do primeiro ano da Team X, unidade global criada pelo Omnicom para assegurar a gestão integrada de todos os verticais de comunicação da Daimler. Nos últimos três anos, desempenhou funções de coliderança na Samy em Portugal, onde foi responsável pela coordenação da equipa e pela liderança estratégica da agência.

“Acredito que o nosso percurso deve ser construído com paixão, e isso só é possível quando fazemos o que gostamos e partilhamos o dia a dia com quem nos inspira e nos permite crescer. Tenho muito orgulho do percurso que fiz nestes últimos 26 anos, e sinto-me muito feliz por poder continuar a construí-lo ao lado da equipa da Public’, que todos os dias se entrega à criação de histórias de sucesso entre marcas e pessoas”, afirma Alexandra Navarro, citada em comunicado.

Magda Santos Oliveira, diretora geral da Public’, sublinha que “a entrada da Alexandra representa um passo muito importante no reforço da estrutura e da ambição de crescimento”. “A sua experiência, visão estratégica e capacidade de liderança serão determinantes para continuarmos a desenvolver soluções diferenciadoras e a criar valor para os nossos clientes”, destaca ainda.

Recorde-se que a Public’ resulta da autonomização da área de comunicação e assessoria de imprensa da Lovin Content, dona da agência de influenciadores Luvin.