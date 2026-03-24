Automóveis

BMW recolhe 180.000 veículos na China por avaria com risco de incêndio

  • Lusa
  • 11:36

A recolha diz respeito a 133.849 veículos produzidos no país asiático e 45.678 importados, fabricados em diferentes períodos entre 2022 e 2025.

A fabricante alemã de automóveis BMW lançou uma campanha de recolha de 180.000 veículos na China devido a uma potencial avaria que acarreta risco de incêndio, informou a entidade reguladora do mercado chinês.

A recolha diz respeito a 133.849 veículos produzidos no país asiático e 45.678 importados, fabricados em diferentes períodos entre 2022 e 2025, indicou em comunicado a Administração Estatal para a Regulamentação do Mercado.

“Os veículos em causa apresentam uma avaria relacionada com o mau posicionamento do chicote elétrico do sistema de ar condicionado do habitáculo dianteiro, durante a substituição do filtro de ar, esta avaria pode provocar a deterioração do chicote“, afirmou.

“Em casos extremos, pode ocorrer um curto-circuito, representando um risco de incêndio”, lê-se em comunicado.

As entidades da BMW na China vão proceder gratuitamente à inspeção e ao reposicionamento deste componente nos veículos abrangidos pela recolha e substituir o mesmo em caso de danos, de acordo com o comunicado.

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